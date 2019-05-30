Юбилейные XXV Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены наследию святых в мировой духовной культуре

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие XXV Международных Кирилло-Мефодиевских чтений на тему "Наследие святых Кирилла и Мефодия в мировой духовной культуре" прошло в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау, передает корреспондент БЕЛТА.

С приветственным словом от Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси к участникам форума обратился епископ Боровлянский, викарий Минской епархии Игнатий. В послании сказано, что Кирилло-Мефодиевские чтения существуют уже четверть века, и это говорит об их востребованности обществом, исполнении важной миссии, находящей отклик в сердцах людей. Организаторы чтений стремятся продолжить дело святых апостолов Мефодия и Кирилла, успешно содействуя развитию в стране богословской науки и смежных с ней дисциплин. Чтения признаны напомнить обществу о роли христианских ценностей в отечественной культуре, формировании государственного и социального уклада в повседневной жизни людей.

"Очень важно, что в рамках чтений традиционно присутствует студенческая секция, где предоставляется слово молодому поколению теологов и религиоведов. Форум дарит молодежи возможность усовершенствовать навыки научного мышления, поделиться своими знаниями, а главное - в полной мере ощутить себя наследниками великой традиции братьев-миссионеров Кирилла и Мефодия", - говорится в приветствии Митрополита.

"Подвиг святых Кирилла и Мефодия - это не только достояние древней истории, но источник вдохновения для людей ХХІ века. Культура, основанная на Кирилло-Мефодиевском наследии, с одной стороны, хранит память о прошлом, но с другой, является площадкой для развития множества инноваций и активного движения вперед. Надеюсь, что юбилейные чтения послужат консолидации здравых сил нашего общества, поддержанию международного и межконфессионального мира и согласия, укреплению взаимопонимания между людьми", - отметил Митрополит Минский и Заславский Павел.

В этом году к участию в чтениях приглашены более 200 специалистов, среди которых ученые из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Второй день работы конференции пройдет в здании Института теологии БГУ и Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, где состоялись первые чтения. Завершится форум итоговым круглым столом.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения уже 25 лет объединяют специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Форум является уникальной площадкой для рассмотрения научных трудов в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.

Организаторами юбилейных чтений выступают Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского. Чтения проходят при поддержке Мингорисполкома, Белорусского Экзархата, министерств культуры и образования.

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