Юбилейный фестиваль "Маладзечна-2021" посвящен Году народного единства

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет с 11 по 13 июня. Юбилейный музыкальный праздник посвящен Году народного единства и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг.

Центральным событием фестиваля традиционно станет национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

"Маладзечна-2021" - это один из лучших белорусских фестивалей. Ежегодно он открывает новые имена. Уверен, что этот год не станет исключением", - сказал Михаил Финберг.

По его словам, традиционно фестиваль собирает в Молодечно тысячи своих поклонников. "И можно без преувеличения сказать, что многие белорусы ждут его открытия", - добавил маэстро.-0-