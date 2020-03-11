Юбилейный показ фолк-рок-мюзикла "Тристан и Изольда" Алана Симона состоится в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю 150-го показа фолк-рок-мюзикла "Тристан и Изольда" с 13 по 15 марта Минск посетит автор музыки спектакля, французский композитор Алан Симон. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Премьера мюзикла "Тристан и Изольда" состоялась в городе Нант (Франция) 8 марта 2014 года перед 4 тыс. человек. С тех пор спектакль завоевал сердца зрителей по всему миру. "Сегодня его можно увидеть в музыкальных театрах России и Беларуси, а также в различных странах и городах во время гастролей. Именно в Минске 13 марта состоится 150-й показ спектакля за всю историю его существования. К слову, для труппы Белорусского государственного академического музыкального театра этот показ станет 48-м", - рассказали в театре.

В настоящее время Алан Симон ведет подготовку к съемкам собственного фильма под названием "Господин Констант", центральная тема которого - вечная любовь Тристана и Изольды. Композитор рассматривает возможность снять некоторые сцены в Минске в первой половине этого года. Несколько известных актеров уже дали свое согласие на участие.-0-