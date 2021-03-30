Юбилейный сезон Belarus Fashion Week пройдет онлайн 3 и 4 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация новых коллекций дизайнеров Беларуси пройдет в онлайн-формате на 20-м сезоне Belarus Fashion Week 3 и 4 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мероприятия.

"На целый год наша жизнь замедлилась, отменилось множество планов, но сейчас понемногу мы возвращаемся к привычному темпу. Это время мы провели, аккумулируя новые идеи и силы для их реализации, а теперь возвращаемся в медийное пространство с важным поводом - юбилейным сезоном Belarus Fashion Week. Конечно, формат проведения несколько изменился - только онлайн-презентации новых коллекций. Но это тот компромисс, который оптимален в текущих условиях. Люди устали находиться в постоянном эмоциональном напряжении и хотят красоты и вдохновляющих событий, пусть даже дистанционно", - рассказали в пресс-службе.

На культовом подиуме в онлайн-формате представят коллекции от ведущих дизайнеров и брендов, в том числе BUTER, NELVA, LSD Clothing, Minina_Style, LOVERANI, Natalia Korzh. "Сегодня весь мир говорит, что из-за пандемии интерес к локальным производителям одежды увеличивается, и Беларусь не исключение. Это даже тренд - одеваться в made in Belarus и транслировать в социальных сетях мысль, что это актуально", - отметила основатель и руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова.

В расписании также есть детские показы, объединенная презентация дизайнеров, представленных в модном пространстве TREND Park, и коллективный показ РОО "Белорусская палата моды" Ethical Fashion Show с дизайнерами Натальей Костромой, Екатериной Занько, Таней Тур и новым брендом Key-to-art.

Презентовать новые коллекции будут модели разного возраста и уровня подготовки. Многие дизайнеры пригласили для участия в показах победительниц конкурсов красоты разных лет.

Форум Belarus Fashion Week будет доступен к просмотру на официальном сайте.-0-