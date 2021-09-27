Юбилейный сезон в Новом драматическом театре откроется премьерой спектакля "Хамсин"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, 30 сезон "Сквозь время" в Новом драматическом театре откроется 28 сентября премьерным показом еврейской рапсодии "Хамсин", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Спектакль поставил художественный руководитель театра режиссер Сергей Куликовский по пьесе белорусского автора Татьяны Ждановой. "Хамсин - жесткий африканский ветер, который на время буквально парализует израильскую землю. Этот ветер обнажает душевные переживания, страхи и сомнения постояльцев одного тель-авивского пансиона. Сколько неожиданных тайн, секретов и человеческих страстей скрывается за каждым персонажем этой истории. Смешные и трогательные герои изо всех сил стараются приспособиться к реалиям непростой жизни. И помогают в этом, конечно же, еврейская смекалка и ирония", - рассказали в театре.

В спектакле задействованы артисты театра Наталья Капитонова, Ирина Антонова, Оксана Баранок, Валерий Агаян, Олег Радкевич, Валерий Глазков, Cергей Широчин, Василий Ницко, Мария Борейко, Милана Иванова и Эдуард Вайнилович.-0-