Юбилейный "Славянский базар" порадует насыщенной программой - дирекция

25 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 15 по 18 июля состоится юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" (дополнительные проекты запланированы на 14 и 19 июля). Гостей форума ждет насыщенная программа на любой вкус, сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

Основными событиями фестиваля станут торжественная церемония и гала-концерт открытия, концерт "Союзное государство приглашает…". Традиционно пройдут взрослый и детский музыкальные конкурсы. Не изменяя традиции, детский конкурс будет проходить в концертном зале "Витебск": два конкурсных дня и гала-концерт.

"Сцена Летнего амфитеатра будет предоставлена взрослым участникам. В первый день конкурса исполнителей эстрадной песни прозвучит мировой хит в сопровождении фонограммы ("минус один") и балета Аллы Духовой Todes, который выступит во втором отделении творческого состязания с новой сольной программой. Второй день взрослого конкурса пройдет во время концерта торжественного закрытия, где молодые таланты исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под управлением Виталия Кульбакова", - отметили в дирекции форума. В программе фестиваля также День молодежи и церемония закрытия.

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене будет размещена ледовая площадка размером 10 на 15 м, на которой состоится настоящее шоу от победителей и призеров мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола.

Порадуют поклонников фестиваля традиционные проекты, среди которых сборные концерты "Золотой хит", "Ритмы лета", гала-концерты "Шансон ТВ - все звезды" и мастеров искусств Беларуси.

Билеты на проекты фестиваля можно купить в кассах Витебска и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by (Беларусь), bilesuserviss.lv (Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония). В кассах можно также приобрести подарочные сертификаты на покупку билетов на мероприятия фестиваля сроком по 19 июля.-0-