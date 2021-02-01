Юбилейный вечер артистки Могилевского драмтеатра пройдет в областном центре 10 февраля

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный вечер артистки Могилевского областного драматического театра Евгении Белоцерковской пройдет в областном центре 10 февраля, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В этот день зрителей ждет показ спектакля "Семь женщин на шее" с участием Евгении Белоцерковской - ведущего мастера сцены учреждения культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Могилевский областной драматический театр". 10 февраля артистке исполнится 50 лет. В областном театре она служит уже 30 лет. За это время Евгения Белоцерковская исполнила разнообразные роли в более чем 30 спектаклях, была участником многих международных театральных форумов, обладатель различных призов и наград.

Спектакль "Семь женщин на шее" - французская комедия по произведению Клода Манье. "Эта история про предприимчивого и обаятельного парня Блэза. Молодой человек ввязывается в рискованную авантюру, его главная цель - сказочно разбогатеть. И в какой-то момент главный герой оказывается со всех сторон окруженный женщинами, - рассказали в театре. - В целом спектакль легкий и игривый, с надлежащей романтикой и юмором. Это рассказ о внезапной любви, где в конце все обязательно будет хорошо".

После спектакля состоится чествование артистки театра. Сюрпризом вечера станет творческий подарок от коллег.

Показ пройдет на основной сцене театра. Начало в 18.30.-0-