Юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь

Как сообщили БЕЛТА организаторы, юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет 22 ноября на "Минск-арене". На концерте выступят самые яркие и популярные современные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.

У зрителей появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро под названием "В жизни раз бывает 65" и вместе с его именитыми гостями, а также с Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина насладиться ярким музыкальным праздником. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.

Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство