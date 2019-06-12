Юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь

Как сообщили БЕЛТА организаторы, юбилейный вечер Игоря Крутого пройдет 22 ноября на "Минск-арене". На концерте выступят самые яркие и популярные современные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.
У зрителей появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро под названием "В жизни раз бывает 65" и вместе с его именитыми гостями, а также с Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина насладиться ярким музыкальным праздником. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.
Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3489 BYN
|2.347 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0722 BYN
|2.071 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.2022 BYN
|3.197 BYN
|3.208 BYN