Юлия Быкова: секрет моих песен в искренности

Самые главные вещи в жизни человека, простые и понятные каждому, - родная земля, улыбка матери, тепло домашнего очага. Все это дается нам от рождения единожды, согревает и придает сил на жизненном пути. Именно об этом песни солистки группы "Аура" Юлии Быковой из альбома "Куточак Беларусi". Каждая написанная ею композиция пронизана мелодичностью белорусского языка. Звучание симфонического оркестра и пение хора придает произведению особый национальный колорит. В 2019 году артистка и ее супруг композитор Евгений Олейник были удостоены премии "За духовное возрождение" за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве. В репертуаре талантливого творческого дуэта уже более 300 песен. О секретах успеха, любви к музыке, родной Беларуси и новых проектах с Юлией Быковой побеседовала корреспондент БЕЛТА.

- Юлия, когда в вашей жизни появилась музыка?

- Это случилось в таком раннем возрасте, когда обычно себя еще плохо помнишь. Мама рассказывала, что уже в два года я что-то напевала. В моем детстве еще даже магнитофонов не было, поэтому все песни я слышала только по радио и телевизору. Очень нравились распевные "Шумите березы" и "Беловежская пуща", а также популярная тогда итальянская эстрада. Слова запоминала буквально на лету и с большим удовольствием потом пела для себя. Особенно любила это делать перед сном, что немного мешало окружающим. А в трехкомнатной квартире мы жили вдесятером: дедушка и бабушка, семья дяди и наша. Однажды бабушка привела меня на концерт детского фольклорного ансамбля "Зорачка", и это произвело на меня настолько сильное впечатление, что мне непременно захотелось там петь. Вскоре моя мечта сбылась, и я десять лет выступала в этом замечательном коллективе.

- Каким запомнилось то время?

- Это был яркий период моей жизни, насыщенный интересными встречами, общением. Мне кажется, что современным детям этого очень недостает, ведь в основном сейчас они общаются с друзьями только в интернете. В составе фольклорного ансамбля "Зорачка" я побывала на гастролях практически во всей Европе. Тогда же первый педагог Алла Михайловна Новицкая заложила во мне основы вокального навыка и привила любовь к творчеству. Позже, когда я уже начала сольную карьеру, то часто приглашала девочек из "Зорачкі" выступать на своих концертах.

- Почему же по окончании школы выбрали медицинский институт?

- На тот момент мне было все равно, куда подавать документы. Бабушка предложила поступать в медицинский, и я целый год ходила на подготовительные курсы. Надо сказать, что учиться было интересно и весело. Те годы стали одними из самых лучших в моей жизни. Учеба тесно переплеталась с творчеством: у нас была своя команда КВН, где мы искрометно шутили, танцевали, писали стихи и пели.

- Тогда же вы познакомились и со своим будущим супругом Евгением Олейником.

- Да, нашей команде КВН для выступления нужна была фонограмма. Моя подруга посоветовала мне тогда Женю. Он учился в нархозе и писал музыку для своей команды КВН. Так произошло наше первое знакомство. Вообще, мы пересекались много раз, прежде чем заинтересоваться друг другом всерьез.

- Что стало вашим первым совместным творением?

- Песня "Гори-гори", написанная в 2002 году. К тому времени мы уже изрядно устали от кавер-версий, хотелось создавать свою музыку. Исполнить песню "Гори-гори" тогда предложили известной белорусской певице Ирине Дорофеевой. Она сразу заинтересовалась, наверное, еще и по той причине, что ей хотелось привнести какую-то новую, свежую нотку в свое творчество. Совместная работа оказалась настолько плодотворной, что впоследствии мы записали целый альбом "Как в первый раз".

- С кем еще сотрудничаете?

- Мы работаем со многими белорусскими и российскими исполнителями, среди которых Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко, Алена Ланская и Надежда Бабкина. Очень много пишем для детей, к примеру, для Маши Жилиной, которая постоянно участвует в вокальных конкурсах в Беларуси и за рубежом. Всегда интересно и приятно что-то сочинять для талантливой молодежи. Часто это бывает связано с отборами на "Евровидение". Настоящий хит рождается тогда, когда в точке пересечения слов, музыки и исполнения есть гармония.

- Вы пишете песни под конкретного исполнителя?

- Как правило, это так. Обычно артист уже приходит с каким-то определенным настроением, запросом и просит написать об этом.

- Кто задает тон в вашем творческом дуэте?

- В этом отношении мы равноправные творческие личности. Просто я свободный художник, у которого песни просто появляются, а Евгений старается направить наши общие усилия в верном направлении.

- Ваш проект существует с 2005 года. Почему решили назвать группу "Аура"?

- Действительно, совсем скоро будем праздновать наш юбилей. Что касается названия, то какого-то рационального объяснения здесь нет, скорее, это ассоциация чего-то эфемерного, необычного и красивого. Изначально мы планировали работать именно в таком стиле new age, однако время идет вперед, а с ним меняется восприятие и жизни, и творчества. Недавно вышел наш новый альбом "Куточак Беларусi" - явное свидетельство творческой трансформации. Неизменной осталась лишь искренность и любовь, вложенные в каждую песню. Если я люблю свою белорусскую землю и эти березки, то люблю по-настоящему, и мне все равно, если кто-то считает иначе.

- А в чем особенность альбома "Куточак Беларусi"?

- Альбом имеет концептуальную авторскую тематику. Это песни о нашей стране, о белорусах. Пожалуй, самым главным отличием альбома от предыдущих в том, что песни здесь исполняют совершенно разные артисты. Одному просто не под силу спеть настолько разные по характеру и настроению песни. Интересно, что первая одноименная названию альбома песня была написана еще до объявления Года малой родины. На ее создание меня вдохновил край, где прошло мое детство, - деревня Бояры в Молодечненском районе. Этот уголок Беларуси стал для меня настоящим местом силы, умиротворения в благодатных объятиях родной природы, где шелестят березы и звонко бьют родники. Белорусская природа невероятно красивая и близкая, и таких уголков у нас очень много, они повсюду.

- Планируете дальше развивать эту тему в творчестве?

- Да, это уже стало целым движением, к которому начинают подключаться все больше не только новых исполнителей, но и авторов из любительских коллективов, в том числе из белорусской глубинки. В проекте выпуск нового альбома с национальным колоритом. По итогам конкурса "Песнi зямлi беларускай" авторитетное жюри для него отобрало уже более 300 песен.

- Ощущаете ли вы поддержку государства?

- Безусловно. Огромной честью и волнительным событием для нас стало вручение в 2019 году премии "За духовное возрождение". Это окрылило и придало сил идти вперед. Конечно, огромная помощь государства ощущалась и на всех этапах производства альбома "Куточак Беларусi".

- На недавнем "Славянском базаре в Витебске" вы исполнили песню, посвященную врачам, - "Просто спасибо". Как она появилась?

- Песня была написана в период пандемии коронавируса. Во-первых, потому что я сама врач и не могу оставаться в стороне, просто наблюдать за тем, что происходит вокруг. Более того, я постоянно на связи со своими однокурсниками и просто друзьями, которые работают в сфере медицины, и не понаслышке знаю, какая колоссальная нагрузка была возложена на них весь этот непростой период. Мне очень хотелось поддержать наших врачей и медсестер морально, чтобы они почувствовали, насколько бесценен их благородный труд - спасение человеческой жизни.

- Как встретили песню зрители?

- Знаете, это трудно передать словами... В этом году зрители, как никогда раньше, очень эмоционально воспринимали каждое выступление. На самом деле до "Славянского базара" песню "Просто спасибо" я исполняла несколько раз на благотворительных концертах, приуроченных ко Дню медицинского работника. Выступления, по понятным причинам, проходили в больничных двориках, и когда я начинала петь, то весь медицинский персонал в обнимку раскачивался музыке в такт. Чувство огромной профессиональной и человеческой сплоченности объединяло всех в этот момент. Если честно, глядя на это, у меня на глазах наворачивались слезы.

- Ваши песни трогают за душу. В чем их секрет?

- Думаю, в искренности. На самом деле песни рождаются легко, и мне остается только успеть их записать, пока Господь дает мне такую возможность.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-