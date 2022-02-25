Юная пианистка из Шумилино завоевала бронзу на международном конкурсе в Германии

25 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Учащаяся шумилинской средней школы №1 Мария Скоринова завоевала призовое место на IX Международном конкурсе пианистов Young Euregio Piano Award Online Edition - 2022. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в шумилинской СШ №1.

Это престижный международный конкурс пианистов, который является членом Фонда Алинка-Аргериха (международной ассоциации фортепианных конкурсов) и проходит при поддержке управления г.Гайленкирхен (Германия). Творческие состязания проходили в режиме онлайн и состояли из двух туров. В финале конкурса участвовали около 60 музыкантов из 24 стран. Кроме Беларуси, были представлены Китай, Россия, Корея, Испания, Турция, Великобритания, Австрия, Канада, США и др.

Пианисты соревновались в своей возрастной категории. Мария Скоринова конкурировала с музыкантами 12-14 лет. Выпускница Шумилинской ДШИ, которая занимается музыкой с 6 лет, подготовила и исполнила для европейского конкурса сложнейшую программу из произведений Прокофьева, Скрябина, Шопена, Баха, Черни, Чайковского и Капустина. Сегодня репертуар юной пианистки в общей сложности составляет два с половиной часа, поэтому для участия в конкурсах ей есть из чего выбирать.

Это не первая престижная награда Марии. Начало года принесло ей диплом лауреата I степени международного многожанрового фестиваля-конкурса "Призвание" (Москва - Санкт-Петербург). Мария уже второй год занимается в школе практики при Новополоцком государственном музыкальном колледже по классу фортепиано у Галины Косяк и по теории музыки у Натальи Кондратюк. Талант юного музыканта помогают развивать опытные дирижеры Витебской области, в числе которых преподаватели Новополоцкого и Витебского музыкальных колледжей и руководитель симфонического оркестра Витебской областной филармонии.

Юную исполнительницу поддерживают ее родители, тоже профессиональные музыканты, учителя ее родной школы. Мария трижды получала премию областного Совета депутатов и была награждена поощрительной премией по поддержке талантливой молодежи Президента Беларуси. Шумилинская школьница мечтает стать хорошим музыкантом-исполнителем. Для достижения этой цели у нее есть талант, трудолюбие, всесторонняя поддержка окружающих. Впереди у будущей звезды еще много побед и достижений.-0-