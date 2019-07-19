Юная писательница София Ворса помогает ребятам с патологией зрения получить высшее образование

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская 16-летняя писательница София Ворса совместно с филиалом Российского государственного социального университета в Минске учредила премию на получение высшего образования для незрячих и слабовидящих детей. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Ежегодная премия будет давать возможность молодым людям с патологией зрения получить высшее образование по направлениям подготовки "Юриспруденция", "Психология", "Конфликтология", "Менеджмент" или "Социальная работа", - рассказали в филиале университета. - В этом году благодаря премии возможность получить образование по направлению подготовки "Менеджмент" уже получил выпускник Минской школы №188".

София Ворса - юная белорусская писательница, которая является автором книг для подростков. Победительница многих международных литературных конкурсов. Эссе автора печатаются в литературных журналах Беларуси, Болгарии, России, Японии, Литвы и Польши. Она является лауреатом премии "Человек безбарьерной среды - 2019" за книгу "Город слепых перекрестков".

Инициативу юной писательницы также поддержали руководитель инклюзивного хора "Радость души" Елена Маслова, Республиканский центр национальных культур, территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска и многие другие.-0-