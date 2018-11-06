ЮНИСЕФ вручил спецпризы фильмам - участникам "Лістападзіка-2018"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНИСЕФ вручил спецпризы лентам - участникам конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018", сообщил корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на церемонии закрытия "Лістападзіка-2018" представитель социального партнера конкурса Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Егор Новиков вручил специальные призы фильмам-участникам: "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан) и "Охотники на ведьм" Рашко Мильковича (Сербия, Македония).

"Лістападзік" всегда привозит интересное некоммерческое кино. Наш фонд занимается отстаиванием прав детей, и мы надеемся, что нам удается помогать детям и подросткам осознать свою собственную личность, реализовать свой творческий потенциал и свои проекты. Поэтому мы обращаем внимание на то кино, которое интересно подросткам и направляет их. Ведь именно в таком возрасте человек начинает ощущать себя личностью и вместе с тем у него появляются первые серьезные проблемы. Одна из таких проблем, с которой мы постоянно боремся, это насилие. К сожалению, зачастую сами дети не могут разобраться, насколько это серьезно. А такие фильмы помогают им", - рассказал Егор Новиков.

В "Лiстападзiке" в этом году приняли участие шесть картин. Лентой открытия стал внеконкурсный фильм "Правила геймера" белорусского режиссера Игоря Четверикова, а картиной закрытия - бразильский мультфильм "Тито и птицы", режиссеры Густаво Стейнберга, Габриэль Битар и Андре Катото.-0-