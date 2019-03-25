Юные артисты из 8 стран примут участие в театральном форуме "Шаги" в Минске

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Минский международный детский театральный форум "Шаги" открывается сегодня в Минском городском дворце культуры, мероприятие соберет более 200 участников из восьми стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Жители столицы и гости по 28 марта смогут увидеть постановки коллективов из Беларуси, России, Литвы, Украины, Польши, Эстонии, Латвии, Словакии. Вниманию жюри будут представлены десять конкурсных и один внеконкурсный спектакли театральных школ среднего звена и детских театров-студий, работающих по системе театральных школ.

Старт конкурсной программе в 17.30 даст трагикомедия "Большая меховая папа" театра-студии "Дверь" из Москвы.

Завтра в 10.00 театральное отделение детской школы искусств №2 Минска представит историческую драму "Прадыслава" на белорусском языке о жизни Евфросинии Полоцкой. В 11.30 зрители увидят драму "Грусть по Джону Леннону" театральной студии школы искусств города Жиар над Гроном (Словакия), в 12.30 - пьесу "Кругом Мареноньки ходили дiвоньки" в исполнении детского музыкального театра "Балаганчик" (Одесса, Украина), в 16.00 - сказочную историю "Девочка, которая наступила на хлеб" от любительского детского театра Bel Etage (Белосток, Польша), в 17.00 - философскую сказку "Вперед, котенок!" от детского театра "Чемодан" (Солигорская детская школа искусств), в 18.30 - комедию "Время" театра Юрмальской государственной гимназии (Латвия).

27 марта театральный день начнется в 10.00 с легенды "Королева ужей" по мотивам повести Владимира Короткевича "Вужыная каралева" (Детская театральная школа-студия "Артбум", Минск). Следующими в 11.00 выступят актеры юношеского театра Saula Центра культуры города Плунге (Литва) с драмой "Любовь, джаз и дьявол", в 12.00 - театр "Летающая корова" Ласнамяэской школы по интересам (Таллин, Эстония) с драматическими сценками по повести Марка Твена "Том Сойер". В 16.00 можно увидеть мистическую историю "Русановские ведьмы" от театрального отделения детской школы искусств №2 Минска.

"Кроме конкурсных показов участников ждут мастер-классы, экскурсии, развлекательные мероприятия. Для руководителей театральных коллективов состоится круглый стол по проблемам детской театральной педагогики с участием гостей и деятелей белорусского театрального искусства", - рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Форум проводится Минским городским исполнительным комитетом для развития и сохранения национальных традиций в театральном искусстве Беларуси и зарубежных стран, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, обмена опытом между руководителями и педагогами, развития международных культурных связей.-0-