Юные артисты из семи стран встретятся на гранд-фестивале "Звездочет" в Могилеве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За победу на международном многожанровом гранд-фестивале "Звездочет", который пройдет 21-24 ноября в Могилеве, поборются юные артисты из семи стран, сообщила БЕЛТА координатор проекта Юлия Антоненко.

"Звездочет" соберет в Могилеве талантливых ребят из всех регионов Беларуси, а также юные дарования из Италии, Казахстана, Литвы, России, Украины и Эстонии. "На протяжении двух конкурсных дней ребята будут соревноваться. А 24 ноября состоится гала-концерт с награждением победителей. Главный приз - хрустальную статуэтку и Br1 тыс. - получит обладатель Гран-при. Но мы подготовили и другие награды - авторскую песню европейского композитора, запись композиции в профессиональной студии и проморолик коллектива. Участников проекта также ждет сюрприз - посещение международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", - отметила Юлия Антоненко.

"Название фестивалю мы дали созвучное местной достопримечательности - архитектурной композиции "Звездочет", - сказала координатор проекта. - Особенность фестиваля - несколько конкурсных испытаний разных жанров: вокального, хореографического и театрально-инструментального".

На гранд-фестивале будет работать независимая международная судейская коллегия.

Фестиваль "Звездочет" включает в себя не только творческое соревнование, но и предусматривает насыщенную околоконкурсную программу, которая состоит из мастер-классов, дегустаций белорусской продукции, викторин и экскурсий. Каждый участник увозит подарки, сувениры и массу впечатлений. "Цель нашего проекта - продвижение региона через фестивальный туризм, презентация брендов Беларуси гостям страны. На специальной вечеринке 23 ноября наши участники установят новые рекорды по поеданию мороженого и черных вафель, предоставленных партнерами фестиваля", - анонсировала Юлия Антоненко.

Организаторами международного многожанрового гранд-фестиваля "Звездочет" является Могилевский горисполком, городские организации ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "БРСМ", продюсерский центр "Звездочет".-0-