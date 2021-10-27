Юные белорусские художницы получили награды престижного биеннале в Польше

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские художницы вошли в число победительниц XXII Международного биеннале графики детей и молодежи в г.Торунь (Польша) - одного из самых престижных художественных конкурсов графики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Это юные белорусские художницы Валерия Жидович (13 лет) Детской художественной школы искусств г. Гродно и Анастасия Машкевич (16 лет) Борисовской детской художественной школы.

В этом году в биеннале приняли участие 4738 работ представителей 29 стран мира. 80 работ, две из которых белорусские, были отмечены индивидуальными наградами. Кроме того, 12 работ юных белорусских художников были отобраны жюри для выставки, которая проходит в галерее и центре детского художественного творчества в г.Торунь с 21 октября по 7 декабря 2021 года.

Призы для белорусских лауреаток, полученные представителем белорусского посольства в Польше на состоявшейся 21 октября в г.Торунь торжественной церемонии награждения победителей, будут переданы им в ближайшее время.-0-