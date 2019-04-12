Юные пианисты из 5 стран примут участие в конкурсе "Ступени классики" в Бресте

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. I Международный конкурс юных исполнителей "Ступени классики" пройдет с 12 по 14 апреля в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Музыкальный форум включен в программу городских мероприятий, посвященных празднованию тысячелетия Бреста. "Идея проведения конкурса рождена желанием приобщить молодое поколение юных музыкантов к этому значимому событию", - отметили организаторы.

"Ступени классики" принимает детская музыкальная школа искусств №2 в областном центре. В конкурсе примут участие 74 юных пианиста из Беларуси, Польши, Украины, России и Латвии, которые выступят в одной номинации - фортепиано. Юные музыканты исполнят обязательные конкурсные программы (сочинение эпохи барокко, виртуозное исполнение, произведение белорусского, польского или немецкого композитора на выбор участника).

Уровень исполнительского мастерства воспитанников музыкальных школ будет оценивать профессиональное жюри под председательством народного артиста Беларуси, профессора Игоря Оловникова. В составе жюри профессор Музыкального университета Фредерика Шопена в Варшаве Мария Габрысь-Хейке, заслуженный деятель культуры РФ, ведущий преподаватель Санкт-Петербургского музыкального лицея Любовь Лавнеева, лауреат международных конкурсов, магистр искусствоведения Марина Кулов.

Помимо конкурсных прослушиваний, запланировано выступление мэтров фортепианной музыки. Во время торжественного открытия форума, которое состоится сегодня в 10.00, Марина Кулов исполнит фрагменты "Крейслерианы" ор. 16 Роберта Шумана. На заключительном концерте 14 апреля вместе с лауреатами и победителями конкурса выступят Мария Габрысь-Хейке и Игорь Оловников. В их исполнении прозвучат фортепианные сочинения польских композиторов и белорусских авторов.

Учредителем конкурса "Ступени классики" выступило ОО "Побратимы Брест-Шуссенталь". Организацию мероприятия взяли на себя отдел культуры Брестского горисполкома и детская музыкальная школа искусств №2 в партнерстве с генеральным консульством Польши в Бресте, музыкальным культурно-просветительским учреждением "Арт Интернешнл", оргкомитетом Международного фестиваля мастеров искусств "Пестрый тюльпан".-0-