29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные таланты Могилева примут участие в рождественской встрече "Мечты сбываются" в Республиканском доме молодежи в Минске 2 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"В творческую делегацию вошли 45 могилевчан в возрасте от 7 до 14 лет. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, представители общественных организаций БРПО и БРСМ. В их числе победители международного фестивального проекта "Звездочет". Во время встречи с первым секретарем ЦК БРСМ Дмитрием Воронюком ребята не только продемонстрируют свои таланты, но и обсудят насущные вопросы, которые волнуют молодежь в их регионе. К примеру, у членов школьного парламента накопилось немало вопросов по организации взаимодействия общественных организаций в учреждениях образования", - рассказал Роман Мамченко.

Кроме того, юные таланты организуют в Республиканском доме молодежи интерактивную выставку "Калядная зорка", где представят свои творческие работы. "В экспозицию войдут картины, елочные игрушки, поделки из подручных материалов по мотивам малой родины, колядных праздников, зимних пейзажей белорусских деревушек. На выставке также будут представлены сказочные снеговики-лыжники. Не обойдется рождественская встреча без Деда Мороза и Снегурочки, а ритм праздника помогут задать популярные белорусские артисты. Затем ребята посетят программу-мюзикл "Новогодняя академия". После представления они смогут прогуляться по вечернему праздничному Минску, посмотреть на новогоднюю иллюминацию белорусской столицы и сфотографироваться на фоне главной елки страны на Октябрьской площади", - отметил координатор волонтерского движения.

К слову, на праздничное представление "Новогодняя академия", подготовленное Молодежным театром эстрады, БРСМ также пригласил юных воспитанников детских домов и интернатов, активистов и партнеров организации. Как ожидается, в мероприятии примут участие более полутысячи ребят и взрослых.

Рождественская встреча в Республиканском доме молодежи и праздничный мюзикл организованы в рамках республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" и пополнят копилку добрых дел общереспубликанского проекта "Наши дети".- 0-