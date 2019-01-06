Юрий Николаев о счастье: "Хороший кофе, спорт, любимая работа и крепкая семья"

Работая в театре и имея 10 ролей в кино, он предпочел телевидение и стал культовым ведущим. Народный артист Российской Федерации Юрий Николаев продолжает радовать своих поклонников оптимизмом и жизнелюбием. В последние годы – в качестве автора и ведущего программы "Честное слово".

– Юрий Александрович, как появляются талантливые актеры, телеведущие?

– Несмотря на то, что моя мама была капитаном КГБ, а папа полковником МВД, суровая профессия на них не сказалась. Я рос в атмосфере обожания, любви и доброты. Сколько себя помню, дом наш всегда был хлебосольным и к нам часто приходили гости. Ни одно застолье не обходилось без веселья, песен, мне очень нравилась эта атмосфера праздника. С раннего детства родители хотели, чтобы я развивался всесторонне, поэтому занимался в нескольких спортивных секциях, играл на фортепьяно. Читал запоем. Любовь к книгам привела меня в драматический кружок при Доме пионеров, где я в 13 лет сыграл главную роль в спектакле "Звездный мальчик". Потом меня пригласили сыграть вместе со взрослыми в телевизионном спектакле на Молдавском телевидении в прямом эфире. Во дворе ­дразнили артистом погорелого театра, меня стали узнавать, девчонки заглядываться, и вместе с этим появилось желание быть артистом. Отец очень хотел, чтобы я пошел, если не по его стопам, то обязательно в Суворовское училище, но благодарен ему: он оставил выбор за мной.

– Приехав из Кишинева в Москву, вы легко поступили в ГИТИС?

– В тот год, когда я оканчивал школу, выпускали сразу 10 и 11 класс, в результате выпускников стало в 2 раза больше, соответственно, и конкурс во все вузы страны увеличился. Но я успешно прошел первый тур, после чего расслабился… Однажды гулял по Москве. Проходя мимо ГИТИСа, решил заглянуть, в холле увидел списки абитуриентов, допущенных к третьему туру. С удивлением обнаружил, что меня в них нет. Я остолбенел: как так? Ведь второго тура еще не было. И вдруг мое оцепенение прервал крик: "Николаев, ты с ума сошел, тебя трижды объявляли, где ты пропал?". Я рванул в аудиторию и уговорил, чтобы у меня приняли экзамен.

– Вы успешно работали в театре имени Пушкина, а помните свой дебют в кино?

– Сразу после окончания ГИТИСа мне предложили главную роль на киностудии "Беларусьфильм" в киноленте "Большие перегоны", где вместе со мной играл любимый несколькими поколениями артист Николай Афанасьевич Крючков, известные актеры Глеб Стриженов, Николай Еременко, Николай Мерзликин. Во время съемок мы жили в гостинице "Сож" в Гомеле, и туда мне пришла повестка в военкомат. Несмотря на то, что я работал в театре и снимался в главной роли, ни руководство киностудии, ни режиссер ничего не смогли сделать, и меня призвали в армию. Так как съемки были в разгаре, единственное, что удалось, – отправить меня служить в Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа, поэтому я одновременно служил и снимался в кино.

– Правда, что, работая в театре, вы жили в одной квартире с Владимиром Меньшовым и Верой Алентовой?

– У театра имени Пушкина была трехкомнатная квартира на проспекте Мира для своих актеров, и действительно в одной из комнат жили Володя Меньшов, Вера Алентова и маленькая Юлька, в соседней комнате – я, а в третьей – актер Леша Локтев, а затем Константин Григорьев, известный по роли Федотова в фильме "Раба любви". Жили мы дружно, особенно запомнилось, что Юльке нравилось заходить ко мне в гости, потому что родители у нее были строгие, а у меня было все можно. Позже, когда Юля выросла и продолжила актерскую династию, она пригласила меня на свой дебютный спектакль. Узнав, что она хочет работать на телевидении, всячески ее отговаривал, потому что у нее были роли в театре и кино, а телевидение – это лотерея. Но я рад, что она не послушалась и у нее получилось.

– Тогда почему вы сами, работая в театре и имея 10 ролей в кино, предпочли телевидение?

– Меня еще студентом приглашали в детскую редакцию Центрального телевидения в программы "Вперед, мальчишки". К окончанию учебы стали звать в музыкальную редакцию для участия в различных программах, и это было для меня, начинающего актера, дополнительным заработком. В "Утренней почте" придумывал актерские сценки, чтобы программа была интересной, были показаны и первые видеоклипы.

– А почему ушли из успешной "Утренней почты" и создали "Утреннюю звезду"?

– К сожалению, "Утренняя почта" себя исчерпала, и мне стало неинтересно в ней. В 1991 году я создал "Утреннюю звезду", чтобы раскрывать юные таланты.

Когда начинал делать программу, никто не ожидал, что ее вообще будут смотреть, не говоря о том, что она станет успешной. Но "Утренняя звезда" переросла в огромное движение на всем постсоветском пространстве. За 13 лет в программе выступило 20 тыс. детей.

– Вы 43 года в браке с Элеонорой, а можно узнать, как познакомились?

– Свою будущую жену я впервые увидел в пионерском галстуке, когда ей было 13 лет. Родители моего друга уехали и оставили его с сестрой в квартире одних. И в отсутствие родителей друг приглашал своих однокурсников, чтобы весело проводить время. Лена молча сносила наши развлечения, более того, за нами убирала, мыла посуду. Затем прошло время, и Лена стала студенткой московского финансового института, а я уже был актером театра имени Пушкина, и мы иногда пересекались, стали общаться и в итоге – встречаться. Когда я узнал, что Лена с подругой собираются ехать отдыхать в Гурзуф, то предложил ей оттуда заехать ко мне в Краснодар, я был там на гастролях. В результате Лена подписала маме открытки и попросила бросить их в почтовый ящик в Гурзуфе, а сама поехала ко мне. Ее мама, узнав о нашем романе, поставила перед Леной вопрос ребром: или женитесь, или расстаетесь. Помню, мы явились в загс перед его закрытием на первой попавшейся машине – цементовозе.

– Как ваша жена относилась к вашим поклонницам, может, были какие-то забавные случаи?

– Курьезных случаев было предостаточно. Например, звонок в дверь, открываю и на глазах у жены получаю заказное письмо, в котором написано: "Мой Зайчик, пишет тебе твоя Белочка". Жена уже напряглась, но далее: "Мы, к сожалению, с тобой незнакомы". Однажды я выбегаю в магазин за продуктами, около подъезда стоит девочка лет 17 и говорит мне: "Здравствуйте, Юра! Я Наташа. Помните, я вам писала? Я люблю вас и приехала к вам жить".

– Знаю, что вы знакомы со многими мировыми звездами, какие они в общении?

– Мне посчастливилось общаться с Родом Стюартом, Джеком Николсоном, Грегори Пеком, Марчелло Мастроянни и для себя я сделал вывод: чем выше человек по положению, тем он проще в отношениях. Например, Марчелло Мастроянни снимался у Михалкова в Ленинграде, и Никита в перерыве между съемками попросил уделить ему время, показать город. И мы легко и непринужденно гуляли по городу. И вдруг выбежали подростки и бросились ко мне за автографами, я стал им подписывать, а рядом стоял Мастроянни. Мне было неудобно перед ним, а Марчелло меня успокаивал: "Юра, ну что ты переживаешь, они же другое поколение, поэтому не знают мои фильмы. А тебя знают потому, что ты каждую неделю в телевизоре". Спустя некоторое время я приехал в Рим, поселился в гостинице, где меня никто не знал, но вдруг почувствовал особое внимание к себе и не мог понять, почему. Оказалось, что в гостиницу, когда меня не было в номере, звонил Марчелло Мастроянни и интересовался мной.

– Я знаю, что вы близкие друзья с Михалковым, сколько лет вашей дружбе?

– С Никитой мы дружим более 30 лет. Сначала мы общались в кругу общих друзей, а потом нас пригласили на теннисный турнир, где мы играли в паре. Затем отметили наш успешный дуэт и обменялись номерами телефонов. Мы много раз играли в теннис, так и подружились. С тех пор каждый Новый год отмечаем вместе. Михалков очень интересный человек, у нас много общих увлечений, а с его трудоспособностью и широким кругозором редко кто может конкурировать.

– Что делает вас счастливым?

– Хороший кофе, спорт, любимая работа и крепкая семья.