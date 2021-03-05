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Культура
05 марта 2021, 07:01

ДОСЬЕ: К 125-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы

Кондрат Крапива
Кондрат Крапива

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения народного писателя Беларуси, академика Национальной академии наук Беларуси, лауреата многочисленных премий Кондрата Крапивы.

Родился Кондрат Кондратович 5 марта 1896 года в деревне Низок Узденского района Минской области в крестьянской семье. Настоящая фамилия писателя - Атрахович.

Кондрат Крапива учился в церковно-приходской школе, потом в Узденском народном училище, Столбцовском и Койдановском четырехклассных городских училищах. В 1913 году экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и вскоре получил назначение на работу. Но долго учительствовать не пришлось - началась Первая мировая война.

В августе 1915 года Кондрат Крапива был призван в армию и через некоторое время направлен в Гатчинскую школу прапорщиков, которую окончил в марте 1916 года. Воевал на Румынском фронте. Зимой 1918 года демобилизовался и вернулся в родную деревню. С октября 1918 года работал учителем начальной школы в деревне Каменка Узденского района. В 1919 году Кондрат Крапива женился на Елене Константиновне Махнач, которая была родом из деревни Низок, а затем снова ушел на войну. С августа 1920-го по 1923 год служил в Красной Армии, был командиром взвода. После демобилизации вернулся в родные края.

Кондрат Крапива с семьей. Фото из семейного архива
Кондрат Крапива с семьей. Фото из семейного архива

В 1925 году Кондрат Крапива переехал в Минск. В столице он работал инструктором Центрального бюро краеведения при Институте белорусской культуры. Был членом литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". В 1926 году поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Белорусского государственного университета, которое окончил в 1930 году. В 1932-1936 годах заведовал отделом в журнале "Полымя рэвалюцыі".

Писатель участвовал в воссоединении Западной Беларуси с БССР и советско-финской войне 1939-1940 годов. В начале Великой Отечественной войны он работал в редакции газеты "Красноармейская правда", затем в редакции фронтовой газеты "За Советскую Беларусь". С марта 1943 года и до конца войны был ответственным редактором иллюстрированной сатирической газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну".

Сразу после войны Кондрат Крапива был назначен ответственным редактором сатирического журнала "Вожык". В 1947 году перешел работать в Академию наук Беларуси. До 1952 года был заведующим сектором языкознания Института языка, литературы и искусства. В 1950 году стал академиком АН БССР. Был назначен директором Института языкознания, позже вице-президентом АН БССР. В 1982-1989 годах был ведущим научным сотрудником-консультантом Института языкознания имени Якуба Коласа.

К.Атрахович (Кондрат Крапива) и младший научный сотрудник Института языкознания АН БССР М.Поздняков просматривают материалы нового русско-белорусского словаря. Минск, 7 января 1980 года. Фото из архива
К.Атрахович (Кондрат Крапива) и младший научный сотрудник Института языкознания АН БССР М.Поздняков просматривают материалы нового русско-белорусского словаря. Минск, 7 января 1980 года. Фото из архива

Литературная деятельность Кондрата Крапивы началась еще в Красной Армии в начале 1920-х годов с газетной корреспонденции и фельетонов на бытовые и политические темы. Писал он тогда на русском языке, но вскоре перешел на белорусский. Первое печатное произведение Кондрата Крапивы - фельетон в стихах "Жили-были" - было опубликован в газете "Красноармейская правда" в 1922 году, а первое произведение на белорусском языке - сатирическое стихотворение "Сваты" - появилось в газете "Савецкая Беларусь" 23 мая 1922 года. С этого времени и начался его сознательный литературный труд. В середине 1920-х годов вышли первые сборники поэта "Ости" и "Крапива". Уже в первых юмористических и сатирических книгах Кондрата Крапивы проявился яркий, самобытный талант писателя.

Основными жанрами поэзии на первом этапе творчества Кондрата Крапивы стали басня и сатирические стихотворения. Басни - одна из вершин в творчестве Кондрата Крапивы. В этом жанре проявились его выдающиеся качества народного философа и гуманиста, в нем он смог объединить злободневные образы времени с глубинными проблемами общечеловеческой морали, с извечными духовными ценностями. Они и сегодня завораживают своей мудростью и красотой языка. В классический фонд белорусской литературы вошли басни поэта "Коршун и тетерев", "Дипломированный баран", "Сова, осел и солнце" и многие другие. В 1931 году было опубликовано одно из крупнейших сатирических произведений Кондрата Крапивы - поэма "Федос - Красный нос". Несмотря на сказочно-фантастический сюжет, поэма отражала действительность 20-х - начала 30-х годов XX века.

Фото из архива
Фото из архива

В ранний период своего литературного творчества Кондрат Крапива успешно работал и в области литературной прозы. В этом направлении его основным жанром стал сатирический рассказ. Рассказы писателя, как и его сатирическая поэзия, насыщены острым, порой грубоватым народным юмором, въедливой иронией, сарказмом.

В начале 1930-х годов Кондрат Крапива обратился к новому для него литературному жанру: начал писать роман "Медведичи", посвященный жизни белорусской деревни накануне коллективизации. Роман остался незаконченным.

Важное место в творчестве Кондрата Крапивы занимает драматургия. Первым драматическим произведением писателя была психологическая драма "Конец дружбы", написанная в 1933 году, в которой поднимались сложные морально-этические проблемы. В драме "Партизаны", написанной к 20-летию Октябрьской революции, отражена борьба белорусского народа в период гражданской войны и иностранной интервенции.

В конце 30-х годов Кондрат Крапива обратился к жанру сатирической комедии и написал пьесу "Кто смеется последним", ставшую ярким явлением не только в белорусской, но и советской драматургии. В этом произведении талант Крапивы-сатирика раскрылся с исключительной силой. В пьесе высмеивались карьеристы, авантюристы, шантажисты и подхалимы. Имена ее комедийно-сатирических персонажей превратились в имена нарицательные. Эта комедия была поставлена во многих театрах бывшего Советского Союза, а также в зарубежных театрах, экранизирована киностудией "Беларусьфильм".

События Великой Отечественной войны Кондрат Крапива отразил в психологических драмах "Проба огнем", "С народом" и "Люди и дьяволы". В произведениях писатель рассказывает о мужестве подпольщиков, о том, как испытывались чувства и характер людей в первые годы войны, анализирует социальные и моральные истоки предательства.

Дома у Якуба Коласа. Справа налево: М.Лыньков, Я.Колас, К.Крапива, П.Ковалев, В.Борисенко, П.Глебка, М.Лужанин, П.Бровка и М.Танк в день 65-летия Якуба Коласа. 3 ноября 1947 года. Фото из архива
Дома у Якуба Коласа. Справа налево: М.Лыньков, Я.Колас, К.Крапива, П.Ковалев, В.Борисенко, П.Глебка, М.Лужанин, П.Бровка и М.Танк в день 65-летия Якуба Коласа. 3 ноября 1947 года. Фото из архива

В послевоенный период Кондрат Крапива создал пьесы "Поют жаворонки", "Врата бессмертия", "На острие". Эти произведения отличаются ярко выраженной национальной самобытностью и глубинной народностью. В них изобличаются и остроумно высмеиваются распространенные предрассудки, бытовое бескультурье, пьянство, шарлатанство, претенциозность.

Произведения Кондрата Крапивы переведены на многие языки мира. По его пьесам ставятся спектакли как в Беларуси, так и за рубежом.

Кондрат Крапива был автором научных трудов по литературоведению и языковедению, доктором филологических наук, редактором "Диалектологического атласа белорусского языка", "Белорусско-русского словаря", "Русско-белорусского словаря". Также он известен как переводчик русской и зарубежной классики.

Выдающийся знаток белорусского языка, Кондрат Крапива возглавлял Терминологическую комиссию Белорусской советской энциклопедии, непосредственно занимался разработкой терминологии в различных отраслях науки. Он много сделал, чтобы современный белорусский язык был более живым, сочным, колоритным, соответствовал народной языковой стихии.

Творческие и научные заслуги писателя отмечены многими государственными наградами и почетными званиями. В 1956 году ему было присвоено звание народного писателя Беларуси, в 1978 году - заслуженного деятеля науки Беларуси. Писатель удостоен звания Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Дружбы народов. Кондрат Крапива - неоднократно был лауреатом Государственной премии СССР. В 1941 году он получил эту награду за пьесу "Кто смеется последним", в 1951-м - за лирическую комедию "Поют жаворонки", в 1971-м - за комплекс работ по белорусской лингвогеографии. В 1974 году он стал лауреатом Государственной премии БССР имени Янки Купалы за комедию "Врата бессмертия".

Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка (слева) и Кондрат Крапива. 29 апреля 1974 года. Фото из архива
Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка (слева) и Кондрат Крапива. 29 апреля 1974 года. Фото из архива

Кондрат Крапива много занимался общественной работой. Он неоднократно был депутатом Верховного совета БССР. В 1946 году в составе белорусской делегации принимал участие в работе 1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне.

Умер талантливый писатель на 95-м году жизни в 1991 году. В 1992 году имя Кондрата Крапивы было присвоено Институту искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси и Узденской средней школе №2. В Минске на доме №76 по проспекту Независимости, в котором жил писатель, установлена мемориальная доска. Его именем названы улицы в Минске, Гродно, Узде и Сморгони. О Кондрате Крапиве в 1983 году создан документальный фильм "Кондрат Крапива" (режиссер М.Купеева), в 2011 году - художественно-публицистический фильм "Загадки деда Кондрата". В 2016 году на Белорусском радио состоялась премьера радиоспектакля "Письма, возвращенные из небытия...", посвященного неизвестным страницам биографии писателя.

Рабочий стол писателя в экспозиции краеведческого музея Узды. Фото НББ
Рабочий стол писателя в экспозиции краеведческого музея Узды. Фото НББ

К юбилею писателя в музее истории Великой Отечественной войны 1 марта 2021 года открылась временная экспозиция, в которой можно увидеть фотографии, документы, личные вещи Кондрата Крапивы.

Министерство связи и информатизации 8 февраля выпустило в обращение почтовый блок "Народные писатели Беларуси", посвященный народным писателям Кондрату Крапиве, Ивану Мележу и Ивану Шамякину. Национальный банк Беларуси в этом году выпустит в обращение памятные монеты, посвященные 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы.

В день рождения писателя, 5 марта, зрители телеканала "Беларусь 3" увидят весь цикл видеороликов с баснями Кондрата Крапивы и экранизацию одного из его ярчайших драматургических произведений - сатирическую кинокомедию Владимира Корш-Саблина "Хто смяецца апошнім" по одноименной пьесе.-0-

Фото из архива
Фото из архива

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