К 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Владимира Мулявина (досье БЕЛТА)

В белорусское национальное искусство Владимир Георгиевич Мулявин вошел со своей отличительной творческой и художественной направленностью, особым стилем, который смог дополнить и обогатить народное песенное творчество и эстрадную музыку. Не имея консерваторского образования, Владимир Мулявин, обратившись к белорусской народной песне, поднял ее на небывалую высоту и открыл всему миру поэзию Купалы, Коласа и Богдановича. Многие зарубежные певцы и композиторы, бывая в нашей стране, заявляли, что о Беларуси они узнали благодаря ансамблю "Песняры" и его руководителю Владимиру Мулявину.

Родился Владимир Георгиевич далеко от Беларуси - на Урале, в Свердловске (ныне Екатеринбург) 12 января 1941 года. Отец его, Георгий Арсентьевич, был рабочим на заводе "Уралмаш", мать, Акулина Сергеевна, швеей. После окончания школы-восьмилетки Владимир Мулявин поступил в Свердловское музыкальное училище. Там он учился по классу гитары, остальные инструменты осваивал самостоятельно, при этом отлично играл даже на пианино. Там же он создал свою группу, игравшую джаз, и вскоре был отчислен из училища за "преклонение перед западной музыкой". Вместе с ним из училища были отчислены еще девять человек - все участники той группы. Но педагоги понимали, что Владимир Мулявин был удивительно талантливым учеником, и вскоре он снова смог вернуться к учебе.

После окончания училища он уехал из Свердловска и работал в филармониях различных городов. Вскоре он попал в Калининград, где женился на артистке эстрады Лидии Кармальской, выступавшей в необычном жанре - художественный свист. Они начали выступать вместе, Владимир Мулявин стал гитаристом-аккомпаниатором в созданном им же музыкальном коллективе и артистом эстрады. В 1961 году у супругов родилась дочь Марина.

В 1963 году Владимир Мулявин получил приглашение от Белорусской филармонии и приехал вместе с семьей в Минск, где начал работать в концертно-эстрадном бюро Белорусской государственной филармонии. Затем была армия, армейский вокальный квартет и ансамбль Белорусского военного округа.

В 1975 году у Владимира Мулявина и Лидии Кармальской родился сын Владимир. В том же году Мулявин и Кармальская развелись. Причина развода была довольно проста: Владимир Мулявин, как и все талантливые люди, был человеком увлекающимся. Когда он увлекся актрисой Светланой Слизской, Лидия Кармальская подала на развод. Вскоре Мулявин женился на Светлане Слизской, и в 1976 году у них родилась дочь Ольга. Но и этот брак распался в 1981 году. Последней женой Мулявина стала актриса Светлана Пенкина, они поженились в 1981 году, а в 1982-м у них родился сын Валерий. Светлана Пенкина была с Владимиром Мулявиным до конца его жизни.

Владимира Мулявина всегда интересовала народная музыка. Белорусские народные песни оставили в его душе глубокий след, когда он впервые познакомился с ними. В 1968 году музыкант сделал первые пробы создания ансамбля. Вначале это были "Лявоны", так как работали при популярном танцевальном коллективе "Лявоніха". Для ансамбля он начал писать собственные песни и обрабатывать белорусский фольклор. В 1969 году коллектив был переименован в вокально-инструментальный ансамбль "Песняры". Владимир Мулявин не только создал новый ансамбль, но и выбрал для него то направление и репертуар, которые стали настоящей визиткой коллектива, принес в белорусскую музыку новые интонации, гармонию и ритмы, созвучные динамичному пульсу жизни. Чтобы он ни делал, все было пронизано любовью к высокой поэзии, ощущением поэтики и сочности белорусского слова, особенным очарованием национального фольклора.

По признанию самого музыканта, как только они стали "Песнярами", в их жизни многое сильно изменилось, особенно много дали группе поездки в глубинку, где сохранился белорусский фольклор в первозданном виде. Именно Мулявин с "Песнярами" всколыхнул у всей страны интерес к народным белорусским песням, на тот момент уже почти забытым. Его всегда интересовала народная культура. Владимир Мулявин не считал ее для себя чужой и учил белорусский язык специально для того, чтобы лучше понимать народные напевы Беларуси. Он рассказывал: "Надо было идти своим путем. Меня не устраивала эстрада в том виде, в котором она была тогда. Это был не наш путь. Мы взяли народные песни. Я их много слушал, впитывал в себя все лучшее. Мы добились успеха потому, что не были ни на кого похожи. Официально мы стали первой группой, с которой начался жанр ВИА".

Впервые в новом качестве ансамбль приобрел широкую известность в 1970 году в Москве, где он получил вторую премию (первая не присуждалась) на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Успех был потрясающим. Сбылась заветная мечта музыканта: он вывел на большую сцену профессиональный коллектив. Владимир Мулявин раскрылся как мастер-аранжировщик. Он создал оригинальные вокально-инструментальные интерпретации песен, где своеобразно использовал тембры голосов и средства музыкальной электроники, сохраняя при этом национальный колорит звучания.

Благодаря замечательному музыкальному таланту Мулявина обрели вторую жизнь такие белорусские народные песни, как "Касіў Ясь канюшыну", "Па ваду ішла", "Рэчанька", "Купалінка", "Ой, рана на Йвана", "А ў полі вярба", "Каліна". Все песни коллектива, рожденные в результате кропотливого и душевного труда музыкантов, представляли собой единый гармоничный спектакль. Когда начинался концерт, на сцену выходил Владимир Мулявин и дарил всем свою чистосердечную улыбку, а глаза его выражали признание публике.

Песня "Крик птицы" на стихи киевского поэта Юрия Рыбчинского в середине 70-х годов ХХ столетия открыла Мулявина как неповторимого певца, обладателя красивого, уникального, чистого и высокого тенора, этот голос узнавали с первой ноты. Аранжировка стала стимулом для композиторской деятельности Мулявина. В репертуаре коллектива было немало лирических песен на стихи Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танка, Петруся Бровки и других белорусских поэтов. Владимир Мулявин дал долгую и счастливую жизнь песням "Александрына", "Завушніцы", "Чырвоная ружа", "Ой, калядачкі" и многим другим.

Для Мулявина была характерна склонность к театрализованной постановке своих произведений. Первой значительной работой на этом пути была опера-притча "Песня пра долю" по мотивам поэмы Янки Купалы "Адвечная песня". Получился настоящий песенный спектакль на фольклорной основе. Творчество Янки Купалы для Мулявина было стержневым. Он сверял свои мысли, ощущения с поэзией белорусского классика.

К 100-летию со дня рождения поэта "Песняры" предложили зрителям программу "Я не паэта". Владимир Мулявин не обошел и купаловскую поэму "Курган". По ней была создана вокально-инструментальная композиция "Гусляр". К 25-летию "Песняров" написана программа "Голас душы", которая впервые прозвучала на витебском фестивале "Славянский базар - 1994". Одной из наиболее отличительных песен стала "Малітва" композитора Олега Молчана на стихотворение Янки Купалы. Владимир Георгиевич исполнял ее в костюме, напоминающем кольчугу ратника, готового в любую минуту выступить на защиту рубежей белорусской земли.

На протяжении всего творческого пути мастер искал новые формы, цвета, ритмы и жанры, осуществлял свои замыслы и проекты. Концертом-спектаклем воспринимается созданная Владимиром Мулявиным песенно-инструментальная композиция в честь 40-летия Великой Победы "Праз усю вайну". Одним из серьезных творческих достижений композитора стал музыкальный спектакль на слова Владимира Маяковского "На ўвесь голас", а также песенная композиция на слова Максима Богдановича "Вянок".

Замечательный артист, русский по происхождению, Владимир Георгиевич Мулявин посвятил себя белорусской песне и сделал ее популярной во всем мире. Вместе с "Песнярами" он побывал в разных странах, где искусство выдающегося композитора и исполнителя принимали с восторгом. Но самыми желанными и благодарными слушателями для Владимира Мулявина всегда были белорусы.

Владимир Мулявин в мае 2002 года попал в автомобильную аварию и получил сложнейшую травму позвоночника, а 26 января 2003 года на 63-м году жизни известный музыкант умер. Похоронен он в Минске, на Восточном кладбище.

Заслуги Владимира Мулявина высоко оценены в Беларуси и за ее пределами. Он удостоен почетных званий Беларуси, СССР и Польши, награжден орденом Франциска Скорины, стал лауреатом премий ВЛКСМ и ЛКСМБ, победителем многих международных и всесоюзных музыкальных конкурсов.

В Москве на Аллее Звезд в 2001 году была заложена звезда нашего знаменитого соотечественника. В Минске установлена мемориальная доска на доме по улице Беды, 13, в котором жил Мулявин. 17 августа 2017 года в Минске, на бульваре имени артиста, за зданием Белорусской государственной филармонии, был открыт памятник музыканту. Также памятник Владимиру Мулявину есть и в родном городе Екатеринбурге. В Беларуси создан Национальный центр музыкального искусства имени Мулявина. Об артисте был снят документальный фильм "Горькое счастье песняра".

12 января 2009 года состоялась презентация и церемония гашения почтовой марки "Владимир Мулявин. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры". Она была выпущена тиражом 53 тыс. экземпляров. Памятные конверты с маркой хранятся в Белгосфилармонии, Министерстве связи и информатизации и Национальном художественном музее Беларуси.

Имя Владимира Мулявина и Белорусского государственного ансамбля "Песняры" увековечено 9 июля 2010 года в Витебске на аллее лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Ежегодно в день рождения песняра на сцене Белорусской государственной филармонии проходит концерт в его честь. К 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина подготовлено представление "Я нясу вам дар", которое соберет в Большом концертном зале филармонии поклонников творчества известного музыканта.

В программе прозвучат сочинения композитора. Организатором и главным действующим лицом проекта будет Национальный академический народный оркестр Беларуси имени И.Жиновича под руководством народного артиста Беларуси Михаила Козинца. Благодаря этому оркестру творческое наследие Мулявина надежно оберегается и получает новую жизнь. В репертуаре коллектива десятки песен "Песняров", произведения крупных форм. Например, поэма-легенда "Гусляр", созданная в соавторстве с композитором Игорем Лученком, песенный цикл "Вянок" на стихи Максима Богдановича и авторская программа "Праз усю вайну". Фрагменты из этих программ прозвучат на концерте, а также композиции "Александрына", "Завушніцы", "Чырвоная ружа", "Людка", "Калядачкі", "Крик птицы", белорусские народные песни "Касіў Ясь канюшыну", "А ў полі вярба", "Як я ехаў да яе". Хедлайнером проекта выступит известный белорусский рок-исполнитель Ян Женчак. Вместе с ним в концерте примут участие солистка Белорусского государственного академического музыкального театра Екатерина Дегтярева, солисты оркестра имени И.Жиновича Игорь Задорожный и Андрей Колосов.

Дирижировать проектом будет заслуженный артист Беларуси Александр Кремко. Проведет концерт музыковед, биограф Владимира Мулявина Ольга Брилон.-0-

Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине