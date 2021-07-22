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10:44 К юбилею Валентины Гаевой: артисты "Хорошек" о жизни и творческом пути непревзойденного балетмейстера Культура
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22 июля 2021, 10:44

К юбилею Валентины Гаевой: артисты "Хорошек" о жизни и творческом пути непревзойденного балетмейстера

Валентина Гаева
Валентина Гаева

Народная артистка Беларуси, бессменный художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Валентина Гаевая отмечает сегодня 85 лет. Прославленному коллективу, ставшему ярким символом, гордостью и настоящим достоянием отечественной культуры, впечатляющему зрителей колоритом и обилием концертных программ и оригинальностью постановок, она посвятила 47 лет. Как непревзойденный балетмейстерский талант и многолетняя активная профессиональная деятельность Валентины Гаевой способствуют популярности национального бренда и белорусского хореографического искусства на родине и далеко за ее пределами, корреспонденту БЕЛТА рассказали в коллективе.

Интерес к искусству у Валентины Гаевой появился еще в детстве. Она родилась 22 июля 1936 года в российском поселке Даниловка Волгоградской области. После окончания балетмейстерского отделения по специализации "народный танец" Ленинградской высшей школы профдвижения в 1965 году ее пригласили в знаменитый хор им.Пятницкого. Однако жизнь распорядилась иначе - она оказалась в Беларуси.

В 1967 году Валентина Гаевая стала художественным руководителем детской хореографической студии Дома культуры Могилевского автозавода. С 1973 года работала главным балетмейстером Белгосфилармонии, а через год ей предложили создать коллектив при филармонии, так и появились "Хорошки".

Заслуженный артист Беларуси Федор Балабайко, пройдя отбор, работает в знаменитом ансамбле с момента основания. "Начало - самый сложный период. Когда мы создавались, был очень маленький состав - всего 8 пар. Однако благодаря Валентине Ивановне, а также большому труду, упорству, энтузиазму и интересу артистов коллектив выстоял и существует по сей день, - вспоминает он. - В Советском Союзе было много поездок по республикам, гастролей по Беларуси. В год в среднем мы давали 100-110 концертов".

За 47 лет произошел значительный рост "Хорошек". Для ансамбля Валентина Гаевая создала более 10 театрализованных программ, основанных исключительно на белорусском фольклорном материале: "Добры вечар, госці!", "Полацкі сшытак", "Бывай, ХХ стагоддзе!", "Беларусы", "Памяць сэрца", "Тураўская легенда", "Юр'еў конь", "Свята з вамі" и другие. За знаниями и творческим вдохновением хореограф выезжала в этнографические экспедиции по Беларуси, записывала у носителей фольклора танцы, музыку, песни, подмечала характер, пластику, манеру исполнения, элементы костюмов.

Валентина Гаевая - мудрый учитель молодежи. Хореограф воспитала не одно поколение артистов, помогла большому количеству танцоров пройти путь от выпускников учебных заведений до признанных мастеров сцены высшей квалификации. Для преемственности поколений при "Хорошках" создана детская хореографическая студия, занятия в которой основаны на репертуаре коллектива и проходят в лучших традициях белорусского хореографического искусства.

"Валентина Ивановна многое отдала коллективу: время, силы, здоровье. Она ответственная, строгая с коллективом, имеет свое видение и много требует от артистов. Новые люди, приходящие в ансамбль, учатся у нее, а те, кто долго проработал, гордятся пройденной в "Хорошках" школой", - отметил Федор Балабайко.

Артистка балета высшей категории, обладательница медали Франциска Скорины Ирина Грушова в детстве мечтала стать балериной, однако судьба распорядилась иначе - папа привел ее в детскую студию при ансамбле "Хорошки". По ее мнению, здесь воспитывают в духе патриотизма и любви к творчеству знаменитого коллектива. "Однажды, будучи ученицей студии, я посетила концерт "Хорошек" в Белгосфилармонии, где показывали "Полацкі сшытак". Первый номер, открывающий программу, называется "Вечер в замке". Помню, полностью погас свет, из глубины сцены зазвучала музыка прошедших столетий и шум завывающего ветра. Появились артисты в старинных костюмах, каждую пару высвечивал прожектор. Было невероятное ощущение, будто действительно находишься в старом замке, видишь оживающие на глазах старинные портреты. Танцоры двигались настолько плавно, что напоминали призраки. Меня до мурашек проняла эта картина и покорила до глубины души. Тогда я поняла, что хочу остаться в "Хорошках", - поделилась она.

"Артист "Хорошек" - немного сумасшедший человек. Здесь остаются работать люди, которые не мыслят себя без этого коллектива. Это нечто большее, чем просто артист. Танцы, поставленные Валентиной Ивановной, особенные, они всегда наполнены смыслом, имеют сюжет, идею. Ее постановки интересно исполнять. Конечно, бывают сложные моменты, накатывает усталость, однако в таких ситуациях каждый раз вспоминаешь о причине, которая держит и не отпускает", - утверждает Ирина Грушова.

На заре карьеры будущий заслуженный артист Беларуси Василий Приходько получил предложение пройти кастинг в ансамбль. "В свое время я и не мечтал о таком, но настолько был одухотворен этой идеей, что тут же уволился с работы, даже не зная, возьмут ли меня в "Хорошки". Слава Богу, все сложилось удачно. Так началась моя творческая жизнь в коллективе, - рассказал он. - Знакомство с Валентиной Ивановной произошло на работе. Для артистов она образец для подражания. Нам повезло с художественным руководителем - она очень творческий человек, умеет быть искренней со зрителем и доносить свои идеи через хореографию. Таких людей единицы".

Как подчеркнула специалист по рекламной коммуникации Ольга Томкович, в золотой фонд коллектива входят около 70 хореографических постановок Валентины Ивановны Гаевой разнообразной тематики - от лирических и нежных до динамичных, веселых, порой гротесковых, наполненных тонким народным юмором. "Все без исключения номера "Хорошек" - яркие мини-спектакли с неповторимыми, запоминающимися образами. В своих высокодуховных, пропитанных гуманизмом постановках Валентина Ивановна гармонично сочетает энергию белорусского фольклора и классической хореографии. Балетмейстер непрерывно самосовершенствуется, отличается творческой энергией, высокой настойчивостью. Репертуар "Хорошек" постоянно пополняется новыми произведениями", - рассказала Ольга Томкович.

В начале работы над каждой новой хореографической постановкой Валентина Ивановна тщательно подбирает музыкальную тему. С момента основания "Хорошки" работают исключительно в сопровождении собственного камерно-инструментального и вокального ансамбля, который имеет широкий репертуар белорусских песен и инструментальных номеров.

"На творческом поле "Хорошки" отличаются тем, что в основе постановок Валентины Гаевой лежат исключительно подлинные ценности - любовь, дружба, хороший юмор, настоящая лирика, трогающая до слез. То, каким стал ансамбль, - заслуга исключительно Валентины Ивановны. Она принимает решения по всем творческим вопросам: относительно постановок, музыки, костюмов", - подчеркнул Василий Приходько.

Валентина Гаевая - лауреат премии "За духовное возрождение", кавалер ордена Франциска Скорины, лауреат Государственной премии Беларуси. За последнее время ее коллектив принимал участие в таких значимых мероприятиях, как концерты ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню единения народов Беларуси и России, Дню белорусской письменности, Республиканского бала выпускников, Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", II Европейских игр. Ансамбль "Хорошки" выступает на самых престижных международных фестивалях. Коллектив участвовал в открытии зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

К юбилею народной артистки 21 октября в Центральном доме офицеров в Минске готовится юбилейный концерт. "Есть идеи, наработки, но пока держим это в секрете. Уверен, это будет знаменательное событие как для самого коллектива, так и для страны и культурного сообщества в целом. Поэтому следите за новостями", - отметил Василий Приходько.

Артисты "Хорошек" желают Валентине Гаевой крепкого здоровья, благополучия, силы духа, новых творческих идей и воплощения в жизнь всех ее задумок. "Не зря говорят: "Один в поле не воин". Поэтому пусть рядом будут люди, на которых можно опереться, неравнодушные к тому, что создано, бережно относящиеся к репертуару ансамбля, чтобы он жил и продолжал радовать нашу огромную аудиторию по всему миру", - добавил Василий Приходько.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-

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