К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К прослушиванию допущено 38 участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019". Живое прослушивание проходит сегодня в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров", передает корреспондент БЕЛТА.

Срок приема заявок для участия в национальном отборе закончился 15 августа. Всего в адрес Белтелерадиокомпании в электронном виде поступили 44 заявки, как от сольных исполнителей, так и от коллективов. Некоторые из них уже не первый раз борются за право представить нашу страну на международном форуме. В частности, это Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Мария Гулевич, группы "Нескучный возраст" и Мonkey Tops. К прослушиванию допущено 38 участников, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении нацотбора

В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-