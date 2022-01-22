Как художники "Беларусьфильма" работали над известными кинокартинами, показывает выставка в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка работ художников Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Будущая воплощенная реальность" экспонируется в филиале Президентской библиотеки в Резиденции Президента, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Декорация в кино нужна для того, чтобы снимать в ней, а не чтобы снимать ее. Еще до того, как художник-постановщик приступит к работе, он должен иметь представление, как будет снята декорация и как потом эти кадры будут смонтированы. Его задача - создать уникальный визуальный мир фильма, который может принадлежать только героям этой картины. Работа художника и оператора не должна бросаться в глаза зрителям, иначе это будет плохая картина", - отметила заведующая филиалом Татьяна Лычагина.

В выставочном проекте можно увидеть эскизы декораций и костюмов к фильмам "Белые росы", "Следы на воде", "Держись за облака", "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах", "Киндер-Вилейское приведение", "Снайпер-2: Тунгус", "Государственная граница": фильм 9-й "Курьеры страха".

По словам Татьяны Лычагиной, работа художника в кино заключается в воссоздании на экране представлений об эпохе, в воплощении реальности, которую хотели бы увидеть зрители. Такой подход дает свободу авторам фильма, когда они хотят рассказать историю отношений людей из прошлого, которая должна быть понятна и близка нашим современникам.

"Деятельность художника-постановщика не ограничивается постройкой декораций и пошивом костюмов. Самый интересный этап начинается во время съемок фильма, когда приходится работать прямо на площадке. Если у актеров не получается определенная сцена и съемки заходят в тупик, режиссер всегда может попросить художника придумать выход, чтобы оживить эпизод и помочь актерам вытащить нужные эмоции. Он должен прямо на съемочной площадке придумать, как выразить ту или иную идею в "вещном" порядке, с помощью предметов и пластики", - добавила она.-0-