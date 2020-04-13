"Каласы пад сярпом тваім" Владимира Короткевича прочтут онлайн

13 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Онлайн-чтение романа Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" организует Государственный музей истории белорусской литературы. Акция "Чытаем класіку разам", посвященная 90-летию со дня рождения классика, начинается сегодня, сообщили БЕЛТА в музее.

"На акцию откликнулись известные артисты, культурные и общественные деятели, журналисты и бизнесмены. Каждый из них в течение двух недель прочитает одну из глав известного романа, чтобы показать, что мы вместе, чтим наше культурное и историческое наследие, гордимся тем, что мы белорусы", - отметили в музее.

Чтение романа пройдет в залах Музея истории белорусской литературы. Эфир начнется в 16.00 на YouTube-канале музея. Трансляции будут вестись ежедневно по 29 апреля.-0-