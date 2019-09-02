Камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступит на закрытии фестиваля Юрия Башмета

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступит 12 октября на закрытии XIV Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске, сообщил БЕЛТА художественный руководитель фестиваля белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.

Фестиваль пройдет с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки, фестиваль, как всегда, украсят мировые премьеры и кроссовер-проекты в необычном формате. Сейчас с невероятной скоростью уходят билеты на торжественное открытие с участием Королевского филармонического оркестра Лондона. "Торжественное закрытие фестиваля состоится 12 октября в 20.00 в Большом зале Белгосфилармонии. На концерте выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета", - рассказал Ростислав Кример.

Программа заключительного концерта пока держится в секрете, но организаторы запланировали много сюрпризов. Вечер обещает стать незабываемым, ведь камерный ансамбль "Солисты Москвы" является одним из самых востребованных в мире и, по словам руководителя, уже несколько раз обогнул земной шар со своими концертами.

Юрий Башмет - легендарный музыкант, которому рукоплескали миллионы зрителей. Он является обладателем различных званий и наград, в том числе ордена Франциска Скорины. Выступления маэстро и его коллектива в Минске никого не оставляют равнодушным вот уже 14 лет, и этот год не исключение.

Помимо торжественного открытия и закрытия фестиваля анонсирован концерт 2 октября, где в сопровождении Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера выступит невероятный пианист и композитор, собирающий не только концертные залы, но и стадионы - Фазыл Сай.-0-