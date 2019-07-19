Камерный зал Большого театра Беларуси откроет сезон шедеврами мировой оперы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камерный зал имени Александровской Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси откроет новый сезон 18 сентября концертом "Шедевры мировой оперы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт театра.

Во время концерта прозвучат арии и дуэты - выдающиеся образцы русской и западноевропейской музыки Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Камиля Сен-Санса. На сцене выступят талантливые артисты, ведущие солисты белорусской оперы: Елена Бунделева, Елена Шведова, Оксана Якушевич, Екатерина Головлева, Татьяна Гаврилова, Инна Русиновская, Крискентия Стасенко, Елена Синявская, Марина Лихошерст, Татьяна Петрова, Марина Аксенцова, Светлана Марусевич, Сергей Франковский, Алексей Микутель, Дмитрий Капилов.

"Каждый раз с артистами, готовя этот концерт, волнуемся, но всегда убеждаемся, что зрители хотят услышать свои любимые оперные произведения, поэтому в зале не бывает пустых кресел, - отметила концертмейстер Елена Олимпиева. - Исполнители с удовольствием участвуют в этом вечере, потому что не все мировые оперы еще поставлены на сцене белорусского Большого, как и не все артисты задействованы в определенном спектакле. Малая сцена дает исполнителям шанс спеть ту арию, о которой они мечтали, хотя бы в одной сцене, в оперном шедевре, который, возможно, и не найдет своего воплощения в нашем театре".

Режиссером вечера выступит Елена Медякова, а ведущей традиционно будет Ольга Кажгалиева.-0-