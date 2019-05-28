Канал "Беларусьфильма" на YouTube набрал более 40 млн просмотров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал киностудии "Беларусьфильм" на YouTube в настоящее время уже набрал более 40 млн просмотров, сообщил журналистам начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы учреждения Юрий Игруша, передает корреспондент БЕЛТА.

"На YouTube размещена большая коллекция белорусских фильмов, которая регулярно пополняется. Количество зрителей постоянно растет. Сегодня уже более 40 млн просмотров - это все монетизируется и приносит доход, - рассказал Юрий Игруша. - Сейчас мы договорились с Rutube о сотрудничестве и уже на стадии подписания договора с ними".

По его словам, ведется работа по улучшению качества фильмов прошлых лет. "Сегодня выросли технические требования к контенту на телеканалах, поэтому мы отцифровываем и "перегоняем" ленты, что очень важно для наших основных покупателей - России и Украины, - добавил начальник отдела. - Так, российский телеканал "Победа" - новый масштабный проект "Цифрового телесемейства Первого канала" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - приобрел 25 картин "Беларусьфильма".

Юрий Игруша отметил, что Национальная киностудия в 2018 году сняла 6 игровых фильмов, 10 документальных и 8 анимационных лент. На данный момент в производстве и запуске - 6 игровых, 14 документальных и 12 анимационных картин.

Так, в студии документального кино "Летопись" ведется работа над фильмами "Советский человек" и "Участковый" Виктора Аслюка, "Хороших девочек не бьют" Галины Адамович, "Настя и волки" Ольги Дашук, "Доктор Шуба" Анатолия Алая и другими. "Одно дело - снять кино, особенно документальное, и другое - сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше человек. Мы активно работаем в этом направлении, в том числе и посещая кинофестивали. Например, фильм "Инклюзия" совсем недавно стал участником Индийского международного кинофестиваля, который предусматривает последующий показ в пяти странах: Индии, Франции, Иране, Омане, ОАЭ", - рассказал ведущий редактор студии "Летопись" Владимир Мороз.

Киносценарист, режиссер студий анимационного и игрового кино Елена Турова анонсировала, что запущен кинопроект "Детский альбом", в котором прозвучит не только музыка известных зарубежным композиторов, но и белорусских - в частности, Евгения Глебова. Завершается работа над фильмом "Звезды седьмого неба", который, планируется, выйдет на экраны в 2020 году. Налажено сотрудничество с одной из киностудий Санкт-Петербурга. "Сегодня планируется к запуску картина о войне, посвященная 75-летию Великой Победы. Мы надеемся, что получится полный метр. Рабочее название фильма "263 ночи", его снимает режиссер Ирина Тарасова по сценарию Константина Андрюшечкина, - сказала Елена Турова. - А проект - победитель конкурса на создание сценария полнометражного анимационного фильма, проводимого с 1 октября 2018 года по 31 января нынешнего, "Песня Сирин" Сергея Рогатко, возможно, запустится в конце года".

Кроме того, генеральный директор киностудии Владимир Карачевский подчеркнул, что ищут сценарий для создания фильма о современной Беларуси. "Мы ищем идеи и сценарии для фильма о современной Беларуси. Ведь 25 лет - это достойная история целой страны, и нам есть о чем рассказать и миру, и самим себе, - отметил он. - Беларусь занимает достойное место на карте мира, поэтому давайте создадим позитивный фильм о нас, современных белорусах, о наших победах, достоинствах, развитии".

Кроме того, Владимир Карачевский напомнил, что Театр-студия киноактера переезжает на новую площадку по пр. Машерова, 33, так как кинотеатр "Москва", где сейчас находится театр-студия, после ІІ Европейских игр отправится на реконструкцию.-0-