27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио подготовил премьеру к Международному дню музыки, отмечаемому 1 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В программе "Канцэртная зала" прозвучит сюита Birdman, созданная композитором Александром Литвиновским в 2020 году для камерного оркестрового состава, - отметили в пресс-службе. - Произведение будто соткано из проникновенных мелодий, в которых ощущается вокальный исток, природное пение и символическая гармония птичьих перезвонов".

В музыке сюиты слышится дыхание старинных английских баллад, патриархальный дух трогательных музыкальных традиций провинции. "Это плод художественного переосмысления моей музыки, написанной к театральной постановке "Мой тата - птах". Литературной основой спектакля стала одноименная книга английского писателя Дэвида Алмонда, который создает светлые и поучительные истории в жанре магического реализма. Такие притчи, в которых детали будничной жизни пронизывает безграничная фантазия, нравятся многочисленной аудитории, подталкивают к раздумьям", - рассказал Александр Литвиновский.

После знакомства с литературным источником композитор абстрагировался от выразительного сюжета, от ярких характеров персонажей и средствами классических инструментов воплотил независимый образный мир с почти неуловимыми аллюзиями на книгу Дэвида Алмонда.

Музыка сюиты отражает неизмеримое счастье человека, который купил крылья, ощутил тревожно-загадочное предчувствие полета и пережил ни с чем не сравнимое мгновение свободного взлета. Звуковые образы последовательно раскрываются в одиннадцати частях произведения.

Премьера сюиты Birdman состоится на канале "Культура" 1 октября в 19.00. Исполнитель - симфонический оркестр Белтелерадиокомпании под руководством дирижера Александра Сосновского. Послушать музыкальное произведение Александра Литвиновского можно будет и на сайте канала "Культура" в аудиоархиве программы "Канцэртная зала".-0-