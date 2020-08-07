Канал "Культура" познакомит с современными белорусскими радиоспектаклями

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С середины сентября во время мероприятий, посвященных 95-летию Белорусского радио, канал "Культура" начнет знакомить слушателей с лучшими отечественными радиоспектаклями, записанными в XXI веке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В наших студиях созданы сотни оригинальных аудиоспектаклей и радиоверсий постановок белорусских театров. Благодаря радиотеатру многие актеры становились знаменитыми на всю страну, режиссеры за свою творческую деятельность удостаивались государственных премий и почетных званий. Этот ценный аудиальный клад прошлого века в наши дни можно услышать в эфире Первого национального канала и "Культуры", - отметил директор канала "Культура" Владимир Трепенок. - В нынешнем веке количество радиоспектаклей уменьшилось, однако записываемые работы входят в категорию достояния современного литературно-драматического вещания Белорусского радио. Именно эти работы услышат наши поклонники".

Серия трансляций состоится в программе "Радыётэатр. Лепшае", что выходит на канале "Культура" по субботам в 10.30. Первый в афише 12 сентября - радиоспектакль "Ігнатаў рубеж" по пьесе Василия Ткачева был записан в 2006 году и приурочен к 20-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ролях - народный артист СССР Геннадий Овсянников, народные артисты Беларуси Мария Захаревич, Арнольд Помазан, Зинаида Зубкова.

Далее слушателей ждут радиоспектакли "Паэт і дзяўчына" по пьесе Петра Васюченко, "Крыж" по пьесе Алексея Дударева и "Пастка" по одноименному произведению Василя Быкова.

В пресс-службе напомнили, что с октября 2019-го в программе "Радыётэатр. Лепшае" звучат радиоверсии постановок Национального академического театра имени Янки Купалы к 100-летию главной драматической сцены Беларуси и 95-летию Белорусского радио. Каждый новый выпуск программы в течение месяца хранится в архиве канала "Культура" на сайте www.radiokultura.by.-0-