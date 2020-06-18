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18 июня 2020, 17:49

Канал "Культура" проведет радиоконкурс чтецов стихов Короткевича

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио дает своим слушателям возможность выступить в эфире с любимыми произведениями Владимира Короткевича. Творческая группа радиостанции объявляет с 1 июля начало интерактивного конкурса чтецов "Быў. Ёсць. Буду". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Проект посвящен 90-летию со дня рождения классика отечественной литературы и 95-летию Белорусского радио. Желающим необходимо до 30 сентября прислать на электронную почту kultura_konkurs@tvr.by аудио- или видеофайл с чтением любимого стихотворения. Финалистов отбора определит в октябре профессиональное жюри. Голосование за лучшего чтеца стихов Владимира Короткевича также пройдет в интернете.

Творчество Владимира Короткевича привлекает внимание читателей самых разных возрастов. "Мы не ограничиваем участников: это могут быть школьники младших классов, профессиональные актеры, любители. Все условия проведения творческого состязания можно найти на нашем сайте", - отметил директор канала "Культура" Владимир Трепенок.

"Благодаря конкурсу слушатели смогут еще раз окунуться в романтический мир стихов прекрасного поэта, ощутить всю красоту нашего родного языка и большой патриотический накал, который присущ каждой строке, написанной рукой Владимира Короткевича", - добавил заместитель директора канала "Культура" писатель Наум Гальперович.

Выступления лучших чтецов конкурса прозвучат в эфире канала "Культура" в день рождения Владимира Короткевича - 26 ноября. Победители получат дипломы и памятные призы от Министерства информации.-0-

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