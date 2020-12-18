Каникулы в музее - НХМ приглашает на зимние мероприятия

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей подготовил для детей программу к зимним праздникам. Пройдут мероприятия с 26 декабря по 19 января 2021 года, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Приглашаем маленьких посетителей и их родителей совершить новогодне-рождественское путешествие "Приключение Волшебной звездочки в Художественном". Гостей проведут по залам музея Волшебная звездочка и ее подружки-снежинки. Посетители будут следовать обозначенному маршруту, рассматривать экспонаты, разгадывать загадки и выполнять задания. А в самом конце квеста получат памятный сувенир", - отметили организаторы.

Во время проведения "Рождественских мастерских" маленькие поклонники музея смогут посетить творческие локации, где найдут раскраски на рождественскую и новогоднюю тематику, веселые задания, волшебные гадания на судьбу и будущее. Кроме того, им поведают о сакральном смысле иконы "Рождество Христово", написанной почти 300 лет назад неизвестным белорусским мастером из села Латыгово. На память предложат информационный буклет об этом произведении искусства.

С 27 декабря пройдут концерты музыкальной гостиной "В гостях у Сказки". "Волшебная классическая музыка подарит ощущение праздника и чуда детям и взрослым. Зрителей порадует не только игра на рояле талантливой пианистки Татьяны Старченко, но и сказки, стихи и волшебные истории в ее исполнении. Слушатели смогут почувствовать дыхание чудесного рождественского праздника. А прекрасный звук флейты Евгения Виданова создаст праздничную атмосферу, заставит пережить мгновенья, которые можно ощутить только накануне сказочных дней уходящего года. Прозвучат композиции Петра Чайковского, Фредерика Шопена, Кристофа Виллибальда Глюка, Фрица Крейслера, Николая Римского-Корсакова", - подчеркнули в музее.

Музыка будет чередоваться со сказками и легендами "Золушка", "Девочка со спичками", "Орфей и Эвридика", "Шехерезада", "Спящая красавица", "Щелкунчик". Кроме того, слушатели смогут поиграть с артистами на волшебном треугольнике, тамбурине и колокольчике.

Интерактивная программа "Новогодне-рождественские истории в Художественном" пройдет 29 декабря и 6 января. "Путешествуя по музейным залам, ребята узнают, кто велел первым на Руси украшать свои дома еловыми ветками, что за волшебный молоточек использует восточный бог счастья, как зовут голландского Деда Мороза, услышат историю Рождественской звезды. Посетители смогут сделать своими руками ангела, который станет чудесным подарком или отличным украшением для рождественской елочки", - рассказали организаторы.

Детям предлагают принять участие в интерактивной экскурсии "Какого цвета зима?". "Во время ее проведения участников познакомят с новогодней палитрой, красками и ароматами зимы на полотнах художников. Они окунутся в атмосферу волшебства и сказочности, обогатят свои знания, связанные с историей и традициями всеми любимого новогоднего праздника и Рождества", - добавили в музее.-0-