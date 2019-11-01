Карачевский: фестиваль "Лістапад" - праздник для киноманов

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" является праздником для киноманов, такое мнение журналистам высказал генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это действительно праздник для киноманов, для тех, кто любит белорусское и международное кино. Мы узнаем, что происходит в киномире, и открываем для себя новые имена актеров, режиссеров. Я считаю, что это интересное событие. В данном случае Беларусь не остается в стороне от киножизни", - сказал Владимир Карачевский.

В конкурсных номинациях форума в этом году будут бороться более 150 фильмов из 50 стран: игровые и документальные киноленты, картины для детской и юношеской аудитории, дебютные работы талантливых режиссеров, а также самобытные произведения национальных киношкол мира.

Лентой открытия кинофорума в этом году выбрана болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

/Будет дополнено/.-0-