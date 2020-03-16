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Культура
16 марта 2020, 21:24

Карачевский: снимать историческое кино - всегда большая ответственность

16 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" 19 марта покажет историко-приключенческий фильм "Авантюра Прантиша Вырвича". Об этом журналистам на предпоказе картины сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые за последние годы обратились к теме истории нашего края. В основе фильма - произведение современного белорусского автора, что также является знаковым событием. Это большая ответственность - снимать такое серьезное кино", - сказал Владимир Карачевский.

По его словам, "Авантюра Прантиша Вырвича" - это чисто белорусский продукт. Работа над фильмом началась в апреле 2018 года. Задействовано много локаций: Лида, Бобруйск, Несвиж, Мир, павильоны киностудии. В фильме есть место историческим баталиям, в некоторых сценах применялась компьютерная графика, специально для картины был изготовлен знаменитый танк, созданный по чертежам Леонардо да Винчи. К слову, его можно будет увидеть в экспозиции киностудии.

Владимир Карачевский отметил, что "Беларусьфильм" и дальше планирует развивать исторические темы, а также снимать фильмы о современности. Кроме того, ставится задача выходить с национальным продуктом на международные рынки, поэтому будут создаваться субтитры на разных языках, а при заинтересованности партнеров - дубляж на английском языке.

Для режиссера Александра Анисимова лента "Авантюра Прантиша Вырвича" стала дебютом в историческом кино. "Съемки этого фильма - очень волнительный для меня период. Я не мог не откликнуться на предложение, потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Нужно было углубиться в исторические нюансы. Возникало много сложностей: собрать всех артистов театров в один день в одно время, много времени уходило на грим и создание костюмов. На съемочный процесс оставалось 5-6 часов, поэтому приходилось репетировать сцены с актерами прямо в гримерках. График работы тоже сказывался: из 55 смен было около 30 ночных", - рассказал он.

Александр Анисимов
Александр Анисимов

Картина "Авантюра Прантиша Вырвича" снята по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. "Беларусь. XVIII век".

Людмила Рублевская
Людмила Рублевская

Над фильмом работала белорусская творческая группа - режиссер Александр Анисимов, автор сценария Валентин Залужный и оператор-постановщик Дмитрий Рудь. Главные роли исполнили: Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков.

Георгий Петренко
Георгий Петренко

Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич

Трейлер фильма доступен на официальном YouTube-канале киностудии "Беларусьфильм".-0-

Фото Оксаны Манчук

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