Карачевский: снимать историческое кино - всегда большая ответственность

16 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" 19 марта покажет историко-приключенческий фильм "Авантюра Прантиша Вырвича". Об этом журналистам на предпоказе картины сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые за последние годы обратились к теме истории нашего края. В основе фильма - произведение современного белорусского автора, что также является знаковым событием. Это большая ответственность - снимать такое серьезное кино", - сказал Владимир Карачевский.

По его словам, "Авантюра Прантиша Вырвича" - это чисто белорусский продукт. Работа над фильмом началась в апреле 2018 года. Задействовано много локаций: Лида, Бобруйск, Несвиж, Мир, павильоны киностудии. В фильме есть место историческим баталиям, в некоторых сценах применялась компьютерная графика, специально для картины был изготовлен знаменитый танк, созданный по чертежам Леонардо да Винчи. К слову, его можно будет увидеть в экспозиции киностудии.

Владимир Карачевский отметил, что "Беларусьфильм" и дальше планирует развивать исторические темы, а также снимать фильмы о современности. Кроме того, ставится задача выходить с национальным продуктом на международные рынки, поэтому будут создаваться субтитры на разных языках, а при заинтересованности партнеров - дубляж на английском языке.

Для режиссера Александра Анисимова лента "Авантюра Прантиша Вырвича" стала дебютом в историческом кино. "Съемки этого фильма - очень волнительный для меня период. Я не мог не откликнуться на предложение, потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Нужно было углубиться в исторические нюансы. Возникало много сложностей: собрать всех артистов театров в один день в одно время, много времени уходило на грим и создание костюмов. На съемочный процесс оставалось 5-6 часов, поэтому приходилось репетировать сцены с актерами прямо в гримерках. График работы тоже сказывался: из 55 смен было около 30 ночных", - рассказал он.

Александр Анисимов

Картина "Авантюра Прантиша Вырвича" снята по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. "Беларусь. XVIII век".

Людмила Рублевская

Над фильмом работала белорусская творческая группа - режиссер Александр Анисимов, автор сценария Валентин Залужный и оператор-постановщик Дмитрий Рудь. Главные роли исполнили: Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков.

Георгий Петренко

Вероника Пляшкевич

Трейлер фильма доступен на официальном YouTube-канале киностудии "Беларусьфильм".-0-

Фото Оксаны Манчук