Карчевская: фестиваль "Лістапад" стал культурным брендом Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стал культурным брендом Беларуси, заявила журналистам первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лістапад" - это культурный бренд. И очень важно развивать именно культурные бренды, потому что не только по развитию экономики судят о стране, но и по тем культурным проектам, которые есть. Не каждая страна может позволить себе иметь фестиваль такого уровня, куда с удовольствием приезжают кинематографисты из разных государств", - сказала Наталья Карчевская.

В конкурсных номинациях форума в этом году будут бороться более 150 фильмов из 50 стран: игровые и документальные киноленты, картины для детской и юношеской аудитории, дебютные работы талантливых режиссеров, а также самобытные произведения национальных киношкол мира.

Лентой открытия кинофорума в этом году выбрана болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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