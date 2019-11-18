Карчевская: IFMC - большой праздник и культурный бренд Беларуси

18 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске является большим праздником для зрителей и культурным брендом Беларуси. Такое мнение высказала первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская во время открытия 32-го творческого форума, передает корреспондент БЕЛТА.

IFMC собрал артистов из разных стран. Перед его открытием зрители смогли познакомиться с фотопроектом Игоря Гусакова и выставкой скульптур Сергея Сотникова. "Сегодня большой праздник для зрителей. Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) - это культурный бренд Беларуси. Мы делаем все, чтобы нашу страну, хореографическое искусство знали во всем мире", - отметила Наталья Карчевская.

Открыла сегодня фестиваль легендарная "Анна Каренина" - пластический спектакль без слов в исполнении артистов Московского государственного академического театра имени Вахтангова. Режиссер спектакля Анжелика Холина показала свою трактовку классического произведения.

Во время форума пройдет финал белорусского конкурса современной хореографии. Выступления артистов зрители смогут увидеть 22 ноября. Председатель жюри международного фестиваля, известный хореограф Раду Поклитару отметил, что ему всегда приятно приезжать в Витебск. Оценивая работы молодых коллективов, он погружается в приятные воспоминания о своей молодости. "У вас впереди несколько замечательных дней, за которые вы многое узнаете и увидите. Все члены жюри готовы открыть свои сердца навстречу творчеству. Покорите нас, мы готовы", - обратился хореограф к конкурсантам.

IFMC-2019 проходит на витебской сцене 18-23 ноября. Афиша творческого форума представлена разноформатными постановками. 19-20 ноября состоится мировая премьера балета "Вий" в исполнении академического театра "Киев модерн-балет". Постановка будет идти сразу на двух сценах: на витебской - КЗ "Витебск" и минской - Большой театр оперы и балета. 21 ноября пройдет показ работы бельгийского хореографа Яна Мартенса "Sweat Baby Sweat", основанный на разных языках движения - йога, цирковая акробатика и рок-н-ролл. Пермский государственный театр "Балет Евгения Панфилова" привезет две премьеры: одноактные балеты "Лабиринт" и "Человек воздуха". На закрытии фестиваля, 23 ноября, будет представлен лучший спектакль международного форума танца Tanzmesse-2018 в Дюссельдорфе "Oskara" в исполнении компании танца Kukai Dantza (Испания).-0-