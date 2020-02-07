Карлюкевич: книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" - убедительный проект изложения современной истории

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" - достаточно убедительный проект визуального изложения современной истории. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр информации Александр Карлюкевич.

"Тексты и фотографии в книге показывают многогранность традиций суверенной Беларуси за последнюю четверть века. Здесь все: и политика, и социальный уклад жизни, и те главные культурные события, которые происходили за это время и стали традицией. Это касается всех сфер деятельности. Мне кажется, что эта книга, кроме своего общественного, политического, публицистического резонанса, имеет еще и определенное личностное отношение, семейное, если так можно сказать", - отметил Александр Карлюкевич.

Он уверен, что издание будет интересно широкому кругу читателей. "По этой книге можно листать историю, проследить, что произошло, что журналисты БЕЛТА выбрали из того времени, которое прошло у нас на глазах, - сказал министр. - Это издание будет интересно и читателям завтрашнего дня".

Книга издана при поддержке Министерства информации и включает 400 фотографий. В ней собраны наиболее значимые и знаковые события белорусского народного календаря, а также инициативы Президента, ставшие традициями. Это те традиции, без которых мы уже не представляем себе Беларусь и по которым нашу страну знает мир. Празднование Дня Независимости и Дня Победы, Рождественский турнир любителей хоккея и "Золотая шайба", "Александрия собирает друзей" - это лишь немногие из традиций, которые сплачивают нацию, символизируют силу народного единства и вызывают чувство гордости за родную землю.

Презентация фотоальбома БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" состоится сегодня на XVII Минской международной книжной выставке-ярмарке.-0-

Фото Андрея Покумейко