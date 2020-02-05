Карлюкевич: книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больших тиражей и творческих успехов" - Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов.

"Книга - широкая площадка для коммуникации, знакомства, дружбы, - сказал Александр Карлюкевич. - В Беларуси в 2019 году издано около 10 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 24 млн экземпляров".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с сегодняшнего дня по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях будет организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.

/Будет дополнено/.-0-

Рапота: Минская книжная выставка - замечательная площадка для встреч литераторов и издателей "Минск - это история издательской деятельности, это Франциск Скорина, Симеон Полоцкий, поэтому не случайно, что именно столица Беларуси является точкой притяжения всех тех, кто занимается этим благородным делом", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.