Карлюкевич: симпозиум литераторов - площадка миролюбия и добрососедства

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный симпозиум литераторов - площадка миролюбия и добрососедства, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии мероприятия. Симпозиум проходит на полях XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Симпозиум литераторов - это площадка миролюбия и добрососедства, - сказал Александр Карлюкевич. - Это сегодня звучит в Беларуси на самых больших форумах. Белорусы знают цену мира, и многие поколения тех людей, которые жили в самые драматические периоды истории, напоминают нам, что это самая главная ценность человеческой жизни".
В этом году программу симпозиума определяет название "Писатель и время: литература как часть культурного диалога". Участие во встрече принимают прозаики, поэты, публицисты, литературоведы, переводчики из 20 стран.
Организаторы этого международного проекта - Министерство информации, Союз писателей Беларуси, издательский дом "Звязда", издательство "Художественная литература", Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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Фото Оксаны Манчук