Карлюкевич: сотрудничество с Посткомом СГ позволяет реализовать интересные издательские проекты

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла пресс-конференция "Союзные издательские проекты. Реалии и перспективы", приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постоянный комитет Союзного государства открыл в нас талантливых издателей. Книги, которые выпускаются при его участии, - достаточно сложная и многогранная библиотека, выстроившаяся за последние годы. Она связана и с общими вопросами исторического развития Беларуси и России, Союзного государства, вопросами общественно-политической проблематики, с литературой по различным направлениями национальных культур", - сказал директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич.

По его словам, при поддержке Посткома на многие годы творческой фишкой издательского дома "Звязда" стал выпуск литературного альманаха по итогам конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мосты дружбы". Он ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку талантливых авторов, привлечение их внимания к истории, культуре и литературным традициям двух стран. "В альманахе произведения авторов Беларуси и России можно прочесть на двух языках. Работа хотя и творческая, но требует участия многих людей. За это время у нас сформировался пул писателей, которые прошли через конкурс и впоследствии стали авторами самых различных литературно-художественных периодических изданий. Многих замечают после публикации именно в этом альманахе", - обратил внимание главный редактор ИД "Звязда".

Постоянный комитет Союзного государства активно участвовал при подготовке книги "Родники памяти", посвященной судьбам советских писателей. "Она рассказывает о том, как они себя проявили, как сложились месяцы, годы их жизни в Великую Отечественную войну на территории Беларуси. Здесь есть рассказ про партизанского поэта Всеволода Саблина, который в 1944 году во время немецко-фашистской оккупации издал в подпольной типографии сборник стихотворений "Мстители". Кроме того, частично отражена белорусская фронтовая судьба Александра Твардовского, который печатал главы из поэмы "Василий Теркин" в газете 3-го Белорусского фронта "Красноармейская правда", - рассказал Александр Карлюкевич.

Издательство "Мастацкая літаратура" при поддержке Посткома СГ выпустило в свет повесть Мустая Карима "Долгое-долгое детство". "Книга подготовлена к юбилею великого башкирского поэта, лауреата многих литературных премий, народного поэта Башкортостана, известного друга таких белорусских писателей, как Аркадий Кулешов и Пимен Панченко. В этой книге, помимо произведения самого Мустая, есть воспоминания и интервью писателей, которые его знали, где раскрывается судьба этого замечательного человека", - добавил Александр Карлюкевич.

"При работе над проектами, связанными с программой издательской деятельности Постоянного комитета, мы активно представляем литературу народов России. Среди них несколько выпусков альманаха "Созвучие", где представлены современные поэты и прозаики. Кроме того, вышла серия книг "Сябрына: поэзия народов России", - сказал главный редактор ИД "Звязда".-0-