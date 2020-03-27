Картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле предлагает оказаться "Один на один с искусством"

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специальный проект "Один на один с искусством" запустила картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Новый формат предполагает полное погружение посетителей в творческую атмосферу. "Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения наших выставок на определенный час. И мы обеспечим полное отсутствие других посетителей в это время в наших залах", - рассказали в галерее.

Чтобы оказаться "Один на один с искусством", нужно за день до планируемого посещения забронировать свое время в галерее по ул. Карповича, 4 или в зале пр. Ленина, 43.

Организаторы напомнили, что сейчас в галерее по ул. Карповича можно увидеть литографии работ одного из известнейших художников французской школы в экспозиции "Анри Матисс. Взгляд", живопись, графику и поэзию Татьяны Гершгориной "На полхолста", также доступна "Русская Атлантида" - отчетная выставка проекта, объединившего художников - участников ежегодных весенних и осенних пленэров в городах Малого Золотого кольца России. В выставочном зале по пр. Ленина представлены необычные экспонаты - коллекционные куклы известных производителей "Больше чем игрушка".

В галерее уверяют, что за это время посетители не просто интересно поведут время, но и узнают много нового, обогатятся эмоционально и приобщатся к настоящему искусству. На новый проект действует специальная цена - Br10 для группы до трех человек.-0-