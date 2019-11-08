Картину Яна Комаса "Тело Божие" зрители признали лучшим игровым фильмом "Лiстапада-2019"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приз зрительских симпатий "За лучший игровой фильм" XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019" получила картина "Тело Божие", режиссер - Ян Комаса (Польша, Франция), передает корреспондент БЕЛТА.

Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм получила лента "Эйфория бытия", режиссер - Река Сабо (Венгрия). А лучшим фильмом для детской и юношеской аудитории в конкурсе "Лістападзік" признана лента "Рокка меняет мир", режиссер - Катя Бенрат (Германия)

Члены международного жюри: председатель - Ниль Курал (Турция), Пасант Хассан Салама (Египет), Свен Холлебеке (Бельгия), Тончи Валентич (Хорватия), Дарья Амелькович (Беларусь).

Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Москва".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-