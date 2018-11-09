Картину "Юли" Исиара Больяина зрители признали лучшим игровым фильмом "Лiстапада-2018"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приз зрительских симпатий "За лучший игровой фильм" получила картина "Юли", режиссер - Исиар Больяин (Испания, Великобритания, Германия), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XХV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм получил "Проект "Бабушка", режиссер - Балинт Ревес (Венгрия, Германия, Великобритания). А лучшим фильмом для детской и юношеской аудитории в конкурсе "Лістападзік" признана лента "Супа Модо", режиссер - Ликарион Вайнайна (Кения, Германия).

Кроме того, международное жюри кинопрессы ФИПРЕССИ присудило приз "Новые голоса" картине "Горничная", режиссер - Лила Авилес (Мексика).

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-