Картины 27-го кинофестиваля "Лістапад" покажут в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмы из программы 27-го Минского международного кинофестиваля "Ліcтапад" покажут в столице по 13 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

В кинокомплексе "Falcon Club Бутик Кино" можно будет увидеть два фильма из основного конкурса игрового кино, пять - из внеконкурсной программы, а также одну документальную работу. "Фестиваль отменен, но кино живо. Несмотря на то, что показ картин в фестивальном формате в этом году не состоится, некоторые фильмы будут представлены в рамках кинопроката в 2020-2021 годах для того, чтобы зрители смогли оценить фестивальную программу", - отметили организаторы.

Так, показ французского фильма "Влюбленный Ван Гог" состоится 11 ноября. "Художник Лео Мадзотти в лучах мировой славы возвращается во Францию со своей женой-миллионершей Беатрис, хозяйкой модной нью-йоркской галереи. Накануне открытия персональной выставки он встречает свою бывшую возлюбленную Элизу и Ван Гога", - рассказали организаторы.

12 ноября зрители увидят французское кино "Любовники". История повествует о счастливой паре Лизе и Симоне. В одночасье роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле и вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года они сталкиваются вновь при неожиданных обстоятельствах.

В этот же день состоится показ французской ленты "Вечный свет". По словам организаторов, герои рассуждают о колдовской сути лицедейства и демонах кино.

К просмотру 13 ноября предлагается норвежский фильм "Художница и вор" о чешской художнице, которая ищет вора, укравшего две ее картины, и неожиданно заводит отношения с преступником.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-