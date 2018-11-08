Картины "Беларусьфильма" участвуют во Всекитайском кинофестивале "Золотой петух и Сто цветов"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две картины Национальной киностудии "Беларусьфильм" принимают участие в 27-м Всекитайском кинофестивале "Цзиньцзи и Байхуа" - "Золотой петух и Сто цветов", сообщили БЕЛТА на киностудии.

В программе заявлены ленты "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова и "Следы на воде" Александра Анисимова. В составе белорусской делегации генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, режиссер Вячеслав Никифоров, актриса Театра-студии киноактера Лариса Маршалова. Работы белорусских кинематографистов представлены в программе этого масштабного форума, называемого китайским "Оскаром", впервые. Однако в число номинантов 19-го фестиваля входила белорусско-российская картина "Брестская крепость" - первый кинопроект Союзного государства.

Для гостей из Беларуси организована экскурсия на гору Сицяо (потухший вулкан на юго-западе района Наньхай) и в музей Наньхая Foshan Xiqiao National Arts Studio. В день закрытия форума, 10 ноября, гости и участники 27-го Всекитайского кинофестиваля "Золотой петух и Сто цветов" пройдут по красной дорожке, а вечером состоится церемония награждения победителей.

В 1992 году два известных кинофестиваля в Китае - "Сто цветов" (1962) и "Золотой петух" (1981) были объединены в единый национальный форум, который очень популярен в стране. Грандиозное культурное событие включает показы лучших зарубежных и китайских фильмов, академические семинары, кинематографическую ярмарку, выступления музыкальных коллективов из разных стран мира, многочисленные культурные программы. Победителей конкурса по номинациям чествуют на красочной церемонии награждения. Кинопремия "Золотой петух" вручается в нечетные годы, премия "Сто цветов" - в четные. Премия "Золотой петух" присуждается профессиональным жюри, "Сто цветов" - по результатам голосования зрителей.-0-