Картины белорусского живописца Фердинанда Рущица переданы в НХМ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три живописные работы уроженца Беларуси Фердинанда Рущица переданы в дар Национальному художественному музею Беларуси в преддверии 150-летия со дня рождения мастера. Об этом говорится на странице посольства Беларуси в Швейцарии в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Картины были выкуплены у внука художника, искусствоведа, экс-директора Национального музея Польши Фердинанда Рущица при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина.

В Министерстве иностранных дел добавили, что посольство Беларуси в Швейцарии совместно с почетными консулами в Лозанне и Цюрихе ведет активную работу по возвращению белорусских культурных ценностей на родину. Только за последние два года возвращены более 10 работ знаменитых художников - уроженцев Беларуси, среди которых Пинхус Кремень, Надежда Ходасевич-Леже, Осип Любич, Мишель Кикоин, Григорий Глюкман.-0-

Фото из Facebook-аккаунта посольства Беларуси в Швейцарии