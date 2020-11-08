Картины Дарьи Карповой в стиле фуд-арт представлены в Национальном художественном музее

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Витамин Ж(ивопись)" художницы Дарьи Карповой действует в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Кто сказал, что ноябрь - серая пора? Развеять стереотипы поможет выставка молодой талантливой художницы, фотографа и дизайнера Дарьи Карповой. Приходите в гости за "витаминами", яркими красками и положительными эмоциями", - отметили в музее.

С конца 2000-х Дарья Карпова работает в направлении фуд-арт, фотографируя продукты питания. "Это увлечение вскоре стало ведущим и в живописных работах. По своему содержанию ее натюрморты далеки от классических. Как правило, в картине присутствует только один вид овощей, фруктов, ягод или вовсе один объект. Представленные в экспозиции работы - это поиск новых форм и сочетаний цветов и фактур, небанальных взглядов на привычные вещи", - отметили организаторы.

Сегодня картины Дарьи Карповой находятся в частных коллекциях и музеях Беларуси и за границей. В экспозиции представлено 19 созданных за последние годы живописных работ.

Выставочный проект работает по 10 января 2021 года.-0-