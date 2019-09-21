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21 сентября 2019, 16:52

Картины художника-абстракциониста Рамунаса Чепониса представят в Минске

Фото Pixabay
Фото Pixabay

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка литовского художника Рамунаса Чепониса Abstract Mind откроется в столичной галерее "Арт-Беларусь" 4 октября, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Пока человек занимается творчеством, творчество делает из него личность необычную, сомневающуюся, впадающую в сложные мыслительные процессы и психологические состояния. С такими личностями, казалось бы, совершенно случайно происходят вовсе неслучайные вещи: рождаются шедевры, способные тронуть. Из семантически сложных идей возникают простые формы и линии, приятные глазу и понятные другим, таким же творческим людям, - рассказала куратор выставки Ядвига Адамчик. - Язык, на котором разговаривают с нами эти произведения искусства, - абстракция. Именно абстрактное мышление дает возможность видеть за простым сложное, а сложное умещать в простом".

По словам куратора, Рамунас Чепонис видит через призму идеального восприятия в пространстве кристально чистых эмоций. Абстракция дает свободу мысли, возможность создавать гармонию на разных уровнях восприятия. "Она достаточно сильна в выражении и в то же время едва уловима, подобно красоте, которую художник в трудах и муках извлекает из хаоса мироздания", - пояснила Ядвига Адамчик.

Сам художник отметил, что учился искусству на основе натуры, потому его вдохновение - это весь окружающий мир: природа, люди, другие искусства, познание новых идей, новых истин, что приводит его, как художника, к внутреннему освобождению. "Когда я творю, ко мне приходят разные мысли, идеи, чувства, которые хочется выразить, о которых хочется рассказать. Именно тогда в моем подсознании рождаются новые формы, цвета, движения. Я работаю с абстракцией, так как она дает возможность рассказать о своих идеях через чистые пластические формы символов, линий, цветов, их взаимодействий и движений, которые подобны музыке", - сказал Рамунас Чепонис.

Для него творчество - это путь познания и выражения со всеми его драмами, отношениями, падениями и сомнениями. "Мои абстракции очень реалистичны, даже и не абстракции вовсе, потому что я говорю о реальности, которая является невидимой, но которая в то же время реальнее, чем мы можем ее увидеть. Мои картины - это переход, дверь, в которую входит зритель, чтобы продолжить свой путь куда-то дальше и выше", - добавил художник.

Экспозиция Abstract Mind будет работать по 25 октября.

Проект реализуется при поддержке посольства Литвы в Беларуси.-0-

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