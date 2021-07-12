Картины общества московских художников "Бубновый валет" представят в НХМ

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Живописная живопись" общества московских художников "Бубновый валет" откроется 17 июля в Национальном художественном музее в Минске, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Общество московских художников "Бубновый валет" сформировалось в 1911 году. "Его возникновению предшествовала выставка с тем же названием, открывшаяся в декабре 1910 года. "Живописная живопись" - это метафорическое определение Роберта Фалька, где художник в провокационной форме заявил о сути творческого метода "бубновых валетов": работа с пространственным цветом, восприятие картины как пластического события, живописной реальности с конкретностью света, состояния, чувства. "Бубновый валет" - название, придуманное Михаилом Ларионовым для выставки 1910 года и принятое в 1911 году учредителями общества. По признанию Ильи Машкова, "название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве, купечестве и дворянстве чувство удивления, изумления, брезгливости". Позднее, с угасанием эпатажных интонаций в искусстве "валетов", оно стало трактоваться ими в более мирном ключе: по их словам, "на языке гадалок оно означало молодость и горячую кровь", - рассказали организаторы.

На выставке покажут около 50 живописных работ таких мастеров, как Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк, Николай Кузнецов, из коллекций Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево" и Национального художественного музея. А в экспозиции арт-кафе НХМ у посетителей будет возможность поближе познакомиться с историей усадьбы "Абрамцево" - уникального места, ставшего на долгие годы одним из крупных центров культурной жизни России.

Выставка будет экспонироваться до 12 сентября.-0-