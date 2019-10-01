Картины-победители молодежного конкурса "Евразия. DOC: 4 минуты" покажут 2 октября в Минске

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картины-победители молодежного конкурса короткометражных документальных фильмов социальной направленности "Евразия. DOC: 4 минуты" покажут 2 октября в Минске, сообщил журналистам председатель жюри молодежного конкурса Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Победителей конкурса короткого метра мы наградили вчера в Смоленске. Еще часть мероприятий запланирована на 2 октября на базе БГУ. Мы покажем фильмы-победители. Можно будет пообщаться с участниками конкурсной программы, поспорить с ними", - рассказал Андрей Кривошеев.
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В Киноконцертном зале Смоленского государственного университета объявили и наградили победителей молодежного конкурса "Евразия. DOC: 4 минуты", который проходит на полях IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC".