Казахскому зрителю представили белорусский кинематограф и живопись

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенная и разнообразная программа мероприятий организована в Дни культуры Беларуси в Казахстане, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Презентацией исторического фильма "Судьба диверсанта" открылись Дни кино. Белорусский кинематограф представлен художественными, документальными и анимационными фильмами.

Накануне, 2 октября, открылась выставка живописи "Современная Беларусь глазами молодых художников". "Выставочный проект показывает красоту и неповторимость, колорит и особенность всех уголков нашей земли", - отметили в Министерстве культуры.

В концертном зале "Казахстан" прошел гала-концерт мастеров искусств Беларуси.

Кроме того, состоялась встреча министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича с представителями белорусской диаспоры в Казахстане.

В Казахстане действуют 13 общественных объединений, фондов и культурных центров белорусов, которые популяризируют национальную культуру, сохраняют традиции, обычаи, обряды, организуют праздники и культурные мероприятия.-0-